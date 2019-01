El nuevo álbum de Ariana Grande llegará en febrero

Madrid- Ariana Grande ha confirmado el lanzamiento el próximo 8 de febrero de su próximo álbum de estudio, Thank U, Next, que llegará menos de un año después de Sweetener, su anterior entrega del pasado mes de agosto.

La estrella del pop ha desvelado en Instagram detalles como el listado de canciones del que será su quinto álbum, que incluirá la canción que le da título y singles recientes como Imagine y 7 Rings.

El repertorio de canciones incluye Imagine, Needy, NASA, Bloodline, Fake Smile, Bad Idea, Make Up, Ghostin, In My Head, 7 Rings, Thank U Next y Break Up With Your Girlfriend I'm Bored.

Grande ha explicado en su post que habrá una 'dark version' para la versión física del álbum y otra 'pink version' para la de formato digital.

Para promocionar este nuevo lanzamiento, Ariana Grande comenzará una nueva gira por Norteamérica a partir del 18 de marzo, con citas tan importantes como su paso por Coachella.