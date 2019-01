Detallan supuestos abusos de R. Kelly

Ciudad de México— Presuntas víctimas de abuso de R. Kelly relataron los sucesos que sufrieron por parte del cantante en una entrevista para el programa Dateline.

Entre los principales entrevistados de la presentadora Andrea Canning se encontraron Jerhonda Pace, la pareja Tim y Jonjelyn Savage, y Tracy Sampson, pasante en la firma Epic Records.

Sampson relató que su relación con Kelly comenzó cuando tenía 16 años; en una reunión que tuvo con él en el estudio de grabación Chicago Trax, el intérprete la besó a la fuerza y procedió a realizar insinuaciones sexuales hacia ella.

“Pensé que él era un loco”, dijo Sampson.

Luego de un tiempo, ambos comenzaron a salir y ella se enamoró de él; tiempo después, la pasante demandó a Kelly por abuso sexual, aunque llegó a un acuerdo con él por 250 mil dólares.

De acuerdo con Variety Steven Greenberg, abogado de Kelly, ha desestimado en diversas ocasiones las acusaciones contra el famoso en relación con haber tenido sexo con menores de edad.

Pace, una de las fuentes que aparece en el polémico documental ‘Suviving R. Kelly’, dijo en el programa que tiene pruebas de que ella y Kelly tuvieron relaciones sexuales: una camiseta de él con su ADN y con muestras de semen.

Kelly ha negado todas las acusaciones contra él.



Sony termina contrato con el cantante

La relación entre el cantante R. Kelly y Sony Music se acabó. El contrato que unía a la discográfica RCA, filial de Sony, y al cantante, se rompió después de unas informaciones en las que se acusa al artista de múltiples agresiones sexuales, según informaron el viernes varios medios especializados.

“R. Kelly y Sony decidieron separarse”, informó con fuentes anónimas el sitio especializado Billboard.

“Sony Music decidió poner fin a su relación profesional con R. Kelly”, publicó por su parte el sitio de famosos Variety, con citas igualmente de fuentes sin identificar.

Sony Music no confirmó inmediatamente la información.

El cantante de Chicago, que previamente desmintió las acusaciones de agresión sexual, no realizó comentarios sobre esta noticia.

Los problemas de Robert Sylvester Kelly, autor del tema ‘I Believe I Can Fly’ y que recientemente anunció un nuevo álbum, han empeorado en los últimos meses.

Las peticiones a boicotear al cantante se multiplican por la fuerza de movimientos como #MeToo y Time's Up a través del hashtag #MuteRKelly (silencia a R. Kelly) en Twitter.

La plataforma sueca de música en línea Spotify anunció en mayo que retiraba al artista de su oferta.

Pero el golpe de gracia fue la emisión a principios de enero en un canal de cable de un documental titulado ‘Surviving R. Kelly’ (sobreviviendo a R. Kelly), en el que varias mujeres acusan al cantante y productor de 52 años de haber mantenido relaciones sexuales con niñas menores de 16 años y de rodearse de mujeres a las que convirtió en sus esclavas sexuales.

Kim Foxx, el fiscal de Chicago, de donde proviene el artista, hizo un llamamiento a los testigos para investigar estas acusaciones.