Deberán cumplir con el servicio militar en su país

Los Angeles— Jimin, V, Jungkook, Suga, Jin, RM y J-Hope podrán ser los integrantes de la banda de K-Pop más exitosa del mundo (BTS), podrán aportar miles de millones de dólares a la economía surcoreana, pero hay algo de lo que los Bangtan Boys no podrán escapar: ¡a pasar casi dos años en el ejército para cumplir el servicio militar obligatorio!

Los jóvenes de Corea del Sur tienen que cumplir el servicio militar durante 21 meses. La mayoría de los 599 mil soldados surcoreanos son llamados a fila frente a una Corea del Norte que cuenta con 1.28 millones de militares. BTS tendría que suspender toda su vida de Idols del K-Pop para cumplir con este requisito obligatorio en su país.

Según la agencia AFP, durante el servicio militar en Corea del Sur los jóvenes no tiene acceso a los celulares, pasan largas horas en los puestos de centinela y muchas veces están confinados en sus bases, lo que favorece los abusos y la explotación por parte de sus superiores.

“Creo que tres de cada 10 reclutas lo pasan mal en el ejército, ya que la vida militar no puede ser más distinta que la vida civil”, contó Kang Sung-min a la AFP, estudiante de 25 años, que hizo su servicio en la Policía Militar.

Hasta el momento, Big Hit Entertainment (empresa que representa a BTS) no ha emitido comentario alguno.