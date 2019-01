De corazón chihuahuense

Con la intención de crear algo auténtico y con el objetivo de resaltar el encanto del estado, un grupo de cineastas chihuahuenses decidió ir más allá de la imaginación y capturar en una serie cinco historias de amor basadas en hechos reales.

Estas anécdotas, pertenecientes a personas de Chihuahua, Parral, Delicias y Ciudad Juárez, fueron seleccionadas luego de que el año pasado se lanzara una convocatoria para que personas de todo el estado compartieran sus historias de amor en cartas.

De ahí nació ‘Frame’ de Saeta y Atmósfera Producciones, la cual, es la primera serie independiente producida en Chihuahua para streaming, conformada por cinco capítulos que se prevé estrenen en diciembre.

“Lanzamos una convocatoria en el estado y recibimos más de 200 historias de amor y de desamor, de las cuales se seleccionaron cinco (…) Desde el año pasado hemos rodado los cinco capítulos de la serie en el estado de Chihuahua, Delicias, en la Ciudad de México y hoy (ayer) empezamos en Ciudad Juárez. También en León, Guanajuato, se hicieron algunas escenas”, explicó el productor Wihelmy Guzmán durante una conferencia de prensa.

La guionista, Paola Gutiérrez, explicó que tardaron cerca de tres meses en leer cada una de las historias que se enviaron y en realizar el guion para la serie y, el director Sergio Kaarl, agregó que el rodaje se hizo a lo largo de todo el año pasado en jornadas de hasta 14 horas, con aproximadamente 300 personas en el equipo de producción.

“Buscamos que fuera una producción diferente, aunque se escuche trillado, que fuera una serie basada en historias reales, no queríamos caer en los clichés. Siempre buscamos, sobre todo, que fueran historias reales” aseguró Kaarl.

Según comentarios del equipo, se tiene planeado realizar la postproducción de ‘Frame’ para marzo y hacer la difusión de la serie para finales de este año, que es también cuando se dará a conocer en que plataforma de streaming estará disponible la serie.

“Quedan unas pocas escenas pendientes, pero ya son para edición y postproducción. Hoy (ayer) y mañana (hoy) grabaremos en el Centro Cultural Paso del Norte y en dos locaciones residenciales privadas, además, levantaremos imágenes de toda la ciudad, de los lugares representativos que van a enriquecer la producción para transiciones”, dijo.





Talento nacional

En Juárez se estarán realizando las últimas escenas del capítulo cinco con la actriz mexicana de cine, teatro y televisión Gabriela Roel, quien es originaria de Delicias –al igual que el productor y director de la serie– y quien el año pasado terminó de rodar la serie ‘Falsa Identidad’ de Telemundo, junto a Camila Sodi y Luis Ernesto Franco.

“Hace meses me habló Juan Carlos Domínguez, uno de los productores. Lo conozco desde que era un chamaco, soy muy amiga de su madre, y me propuso participar en este proyecto. Se me hizo muy interesante y por supuesto acepté”.

“Técnicamente hablando vi un demo y, ¡uf!, la serie no le pide nada a nadie. A mi eso me animó mucho a estar aquí”, afirmó Roel.

Gabriela también compartió que en el quinto capítulo ella participa en una sola escena, con el personaje de una terapeuta que es amiga de la madre del protagonista: David, interpretado por Israel Molina, de 23 años.

Otro de los adelantos que hizo el equipo de ‘Frame’, fue que las personas cuyas historias inspiraron cada capítulo participan dentro de la serie con papeles secundarios o cameos.

“No es la típica historia de alguien que conoce a alguien y luego se rompen el corazón, nosotros dejamos de lado eso, quisimos elegir historias que nunca jamás se hayan visto en la televisión o en el cine”, comentó Sergio.





Serie ‘Frame’

*Estrena en diciembre vía streaming

*Cinco capítulos del género de drama, romance y comedia

*Cada capítulo tiene una duración aproximada de una hora





Sinopsis:

La serie cuenta una historia de amor diferente en cada episodio, mostrando la vida diaria y cotidianidad de cada uno de sus protagonistas, quienes pasan desapercibidos ante una sociedad cada vez más rutinaria.

Está Emma, una pelirroja con un pasado trágico; Joanna, una estudiante foránea de medicina que vive con sus dos roomies; Dani, un abogado de prestigio que recibe el caso de su vida; Ana, una adolescente de 14 años ilusionada con encontrar a su príncipe azul; y David, un extranjero que emprende un viaje para encontrar a una cantante que nadie conoce.

Impulsados por sus sueños e ilusiones, cada uno deberá cargar con su propia cruz un camino muy turbio y oscuro lleno de dolor y revelaciones para encontrar el significado real del amor y los sacrificios que esto conlleva. Sin embargo, nada es lo que parece y cada quien encontrará algo distinto al final de su camino, aunque eso no sea lo que esperan.





Facebook: @FrameStoriesOficial

Instagram: @frametvseries