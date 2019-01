Con mucha simpatía

Ciudad de México–Carmen Sandiego es una ladrona vestida de gabardina y sombrero rojo, que anda por todo el mundo luchando contra otros delincuentes.

¿Quieres conocerla? No te pierdas el estreno de la nueva serie animada, a partir de hoy en la plataforma de streaming, Netflix.

Está basada en el personaje creado en 1985 para el videojuego de computadora “Where in the World Is Carmen Sandiego?”, cuyo éxito fue tanto que tuvo apariciones y versiones en cómics, televisión, libros y más.

“El cuarto programa de televisión (y el primero en 20 años)... es una aventura animada al estilo de “Misión Imposible” que es más adulta que sus antecesoras, pero aún muy alegre.

“Después de unos pocos episodios que brindan una nueva historia de origen para la maestra ladrona Carmen, la serie vuelve a utilizar lmisterios sin resolver como vehículo para las lecciones geográficas y culturales”, publicó The New York Times.

La primera temporada de la serie consta de 20 capítulos y en su versión original cuenta con la voz de la ganadora al Globo de Oro, Gina Rodriguez (‘Jane the Virgin’).

La crítica especializada la ha recibido muy bien por lo que auguran una posible segunda temporada.

“Es una actualización inteligente y contemporánea del personaje clásico, enriquecido por la impresionante actuación de Gina Rodriguez, quien hace que esta nueva Carmen sea más simpática”, publicó el portal Collider.