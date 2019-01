Brilla latino en Hollywood

Ciudad de México— Tras interpretar a dos agentes de la DEA al hilo, en la serie ‘Narcos: México’ y en la película ‘La Mula’, de Clint Eastwood, Michael Peña quería alejarse de los balazos y las persecuciones, así que se metió en los zapatos de un personaje de caricatura.

El actor latino, uno de los más famosos en Hollywood, se sumó a la adaptación en acción real de ‘Dora, La Exploradora’, en la que da vida al padre de la protagonista (Isabela Moner).

"Acabamos de filmar hace unas semanas. Rodamos en Australia. Tuvimos un cast increíble: Isabela, Eugenio Derbez, Eva Longoria, Benicio del Toro. Me honra mucho haber sido parte del proyecto porque es latino.

"Además quería hacer algo distinto, puro entretenimiento, algo muy divertido, especialmente luego de los proyectos más oscuros en los que estuve", contó Peña, en entrevista telefónica desde Los Angeles.

Emitida por primera vez en 2010, ‘Dora, La Exploradora’ es una serie educativa de dibujos animados que, con base en las aventuras de una niña latina, enseña a los televidentes el español.

En el filme, que llegará a cines en agosto de 2019 y apunta a una audiencia de niños y adolescentes, Longoria interpreta a la madre de Dora, mientras que Derbez encarnará a un temible villano.

Oriundo de Chicago, pero hijo de padre jalisciense y madre potosina, Peña (‘La Gran Estafa Americana’) dijo haber quedado encantado con el astro mexicano.

"Eugenio es fantástico. Nos volvimos carnales. Es muy buen actor. Durante el rodaje me puse a ver todas las películas que ha hecho y me parece increíble. La gente ama su sentido del humor. Además me parece un tipo muy agradable, inteligente".

Durante el rodaje, que tomó lugar principalmente en Queensland, la "pandilla mexicana" aprovechaba para juntarse cada que podía.

"Iba a menudo a cenar con Eugenio y su mujer (Alessandra Rosaldo), con Eva y su esposo (el empresario mexicano Pepe Bastón). Éramos un montón de mexicanos escandalosos en Australia", recordó Peña.

El histrión, que el próximo año protagonizará la adaptación fílmica de la serie ‘La Isla de la Fantasía’, de los 70 y 80 con Ricardo Montalbán y Hervé Villechaize, opinó que Eugenio se hará más grande en Hollywood.

"Ya es una gran estrella. Ya hizo Hombre al Agua, ya hizo ‘No se Aceptan Devoluciones’, ‘Cómo Ser un Latin Lover...’ Lo que le deseo es consistencia, para que la gente no deje de ver sus proyectos".