Brad Pitt y Charlize Theron ¡de novios!

Ciudad de México— Los actores Brad Pitt y Charlize Theron comenzaron a salir luego de que el exnovio de ella, el también actor Sean Penn, los presentara, según reportó The Sun.

Comenzaron a relacionarse sentimentalmente en Navidad; este es el primer romance serio de Pitt desde que se separó de Angelina Jolie en 2016.

Fuentes revelaron que la protagonista de ‘Mad Max: Furia en el Camino’ ha visitado al famoso en su casa en Loz Feliz, Los Angeles, California.

“Se han estado viendo casualmente durante casi un mes. Han sido amigos durante algún tiempo, irónicamente a través de Sean, pero las cosas se han desarrollado”, comentó un informante.

El pasado fin de semana se vio a la pareja juntarse tras acudir cada uno a la proyección de una película distinta; Pitt vio ‘If Bale Street Could Talk’ en una casa privada en Hollywood Hills, mientras que Theron fue invitada a una muestra de ‘Roma’ en el Chateau Marmont de Los Angeles.

“Brad se acercó al Chateau después, se cambió de ropa y se unió a Charlize en un rincón de la barra. Ella estaba tomando un coctel de vodka mientras él se fue directo al agua mineral”, relató una fuente.

“Estaban ridículamente sensibles y el brazo de él estaba tras la espalda de ella. En un momento él le guiñó un ojo. Brad parecía estar en un lugar realmente bueno, ambos parecían muy felices”.

Pitt se volvió abstemio después de admitir que el alcohol fue el principal problema en su matrimonio con Angelina Jolie.

Theron, quien canceló su matrimonio con Penn en 2015, no ha conocido a los seis hijos del protagonista de ‘El Club de la Pelea’.

Jolie le había dado acceso a Pitt de ver a sus niños en abril pasado, pero cuatro meses más tarde dijo que él no había pagado su manutención de manera significativa.