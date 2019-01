Adiós, Sheldon Cooper

Los Angeles— Una de las series más famosas de los últimos años, le dirá adiós a sus espectadores en mayo de este año. Es por eso que los actores de ‘The Big Bang Theory’ han aprovechado el tiempo que les queda al aire, para realizar toda clase de homenajes y despedidas a la serie que los hizo saltar a la fama.

El último en hacerlo fue Jim Parsons, quien ha mandado un emotivo mensaje de despedida a su personaje, Sheldon Cooper, quien en definitiva se ganó el aprecio de todos los fanáticos del programa con su singular personalidad.

“Hola Sheldon, soy Jim. He ayudado a darte vida durante doce años. Y ahora es el momento, supongo, en el que debo decir adiós” comienza el actor, en un vídeo publicado por Entertainment Weekly. “Pero, sabes, nunca podré decirte adiós por completo. Porque A) ayudé a crearte, entonces soy dueño de una parte de ti. Y B) interpretarte durante tanto tiempo siempre será parte de quien soy y me ha cambiado de alguna manera. No puedo decir que me haya hecho más inteligente. Lo siento. Ni siquiera estoy seguro de que me haya hecho mejor persona, porque realmente no tienes ese tipo de cualidades”, aseguró Parsons.

Fue el propio Parsons quien decidió poner fin al proyecto que duró al aire 12 años. Sin embargo eso no ha sido impedimento para que el actor muestre su agradecimiento y cariño a la serie que lo puso en el foco de los reflectores.