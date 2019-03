10 poderosas razones para ver 'Capitana Marvel'

Ciudad de México.- "No tengo que demostrar nada…" Con esta frase, Capitana Marvel se sacude las experiencias machistas que la acompañaron durante su vida, cuando intentaba desarrollar actividades "de hombres" y era minimizada, publicó El Universal.

Pero en esta historia no hay estereotipos y no se encasilla a la mujer en un papel secundario. No hay paternalismos. Capitana Marvel no es una película más de superhéroes, en las que ellos se llevan las palmas. Esta es una cinta que sobrepasa el tema de los poderes sobrehumanos y hace eco del feminismo y de problemas como la guerra, la migración, los refugiados y exalta las relaciones de amistad interraciales.

En Capitana Marvel, Brie Larson irrumpe firme y valiente en el séptimo arte. La cinta nos muestra la historia de Carol Danvers y su constante conflicto para descubrir quién es en realidad y cómo es que se convirtió en una soldado kree y en una de las heroínas más poderosas del universo, todo esto, mientras combate la amenaza alienígena de los Skrull.

Lo más destacable, además de las escenas de acción y las constantes batallas en el espacio, es la mancuerna queBrie Larson logra con Samuel L. Jackson. Verlos juntos como Carol y Nick Fury se convierte en un agasajo, dejándonos ver lo mejor de cada uno de ellos.

Capitana Marvel no es una película muy compleja, pero resulta sumamente entretenida. Es por eso que en De10.mx queremos darte 10 motivos para que vayas a verla y disfrutes de esta heroína que, seguramente, volverá con una secuela.

1. Brie Larson

Cuando nos enteramos que ella sería la protagonista de la primera historia 100% femenina en el Universo Marvel, algunos tuvimos dudas, pero Larson logra construir un buen personaje. Realmente terminas por creer en su lucha, tanto por la interna como la que emprende por el bien del Universo. Algunos criticaron que no sonreía, que era gris para este personaje, etc. Pero Brie callará muchas bocas.

2. Samuel L. Jackson

A pesar de que su personaje ha cambiado mucho respecto al de los cómics, no podemos negar que se ha convertido en uno de nuestros personajes favoritos. Es duro cuando tiene que serlo y es cómico cuando la ocasión lo permite. El actor logra un balance perfecto en su personaje, además de que en esta cinta fue rejuvenecido con tecnología CGI y sí, lo vemos ¡con cabello!

3. El ojo de Fury

Este es uno de los temas que más curiosidad generó. Si hacemos memoria, en la película Capitán América y el Soldado del Invierno (2014), Nick Fury le dice a Steve Rogers: “la última vez que confié en alguien, perdí un ojo”, y sí, al fin sabemos la razón por la que este hombre tiene que llevar un parche en la cara.

4. Cameo de Stan Lee

El clásico cameo del padre de los superhéroes no puede faltar; seguro que al verlo una sonrisa se dibujará en tu rostro. Además, al inicio de la película, el Universo Marvel le agradece y le hace un pequeño pero merecido homenaje a su creador.

5. El ambiente noventero

La película se sitúa en Estados Unidos, en 1995, y la ambientación es tan buena y detallada, que de verdad, te sentirás en ese año. Ver la computadoras de antaño, la ropa, la música (suena Come as you are de Nirvana), los autos… Definitivamente es una cinta que también explota el lado nostálgico.

6. El origen de Los Vengadores

Ya sabemos que este equipo de superhéroes es resultado de un proyecto iniciado por Nick Fury, pero ¿cuál es su origen? ¿Cuál es la razón por la que este agente de S.H.I.E.L.D. decide reunirlos? ¿Por qué los bautiza como The Avengers? Bueno, pues todas estas respuestas las obtendrás en Capitana Marvel.

7. Película feminista

Esta es la primera cinta de Marvel que es protagonizada por una heroína. Una mujer que desde pequeña es menospreciada por tratar de destacar en un “mundo de hombres”. Pero más allá del feminismo, el gran mensaje que nos deja la cinta, es el de creer en ti. Sí, ser consciente de quién eres y de lo que puedes lograr, te da la fortaleza y sabiduría para tomar tus propias decisiones, sin buscar el consentimiento de nadie más. Y no sólo lo representa Capitana Marvel, sino también su mejor amiga, Maria Rambeau.

8. Escenas post-créditos

Sí, después de ver Capitana Marvel vas a tener que esperar a que corran todos los créditos de la cinta para poder ver las dos escenas adicionales. Sólo diremos que nos emocionaron al conectar la historia de Carol Denvers con la de Avengers: Endgame.

9. Goose

Este es un gato hermoso que, desde la primera vez que lo miras, te roba el corazón, pero no hay que fiarse, pues no se trata de una simple “mascota”. De hecho, toma relevancia durante el desarrollo de la cinta.

10. Los giros en la trama

Si no eres de los que se saben de memoria los cómics, seguro te vas a marear un poco con la trama, pues de repente no sabrás quiénes son los buenos y quiénes los malos. Sin embargo, este tipo de giros son lo que mantiene la incertidumbre y el interés en la historia.