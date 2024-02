10 celebridades que fueron adoptadas, ¡y no lo sabíamos!

Ciudad de México.- Mientras muchos famosos suelen nacer en cuna de oro y son hijos del nepotismo, muchos otros tienen orígenes más humildes e incluso son resultado de una adopción, lo que los ha forjado con un carácter bondadoso y una visión más agradecida de la vida. Acá te presentamos algunos casos.

Nicole Richie

En la revelación más sorpresiva de la lista, quizás, está Nicole. Cuando apenas tenía 9 años fue adoptada por el cantautor Lionel Richie y su primera esposa, Brenda Harvey. El juez de American Idol conocía a los padres biológicos de Nicole, quienes no podían mantenerla ni darle cariño en aquella época. “Es una envidada de Dios. Era una pequeña niña que necesitaba una oportunidad”, le dijo Lionel a la revista People en 2022.

Jamie Foxx

Poco antes de nacer, el papá de Jamie se convirtió al Islam y comenzó a tener problemas con la mamá del actor, quien se sentía agobiada tras su embarazo, motivo por el cual se separaron. Ahí entraron al quite los abuelos de Foxx, quienes al poco rato lo adoptaron legalmente. “Tenía cinco años cuando me enteré que era adoptado. La noticia sobre mis padres fue un shock, pero no me rompió”, reconoció en su libro de memorias, “Act Like You Got Some Sense”.

Debbie Harry

Ícono musical y una de las mujeres más reconocidas del rock, la vocalista del grupo Blondie nació en 1945 en un hospital de Miami, Florida, bajo el nombre de Angela Trimble. A los seis meses, fue adoptada por una pareja de Nueva Jersey que tenía una tienda de regalos; la rebautizaron como Deborah Ann Harry. La cantautora jamás conoció a sus padres biológicos, aunque de niña soñaba que su madre real era Marilyn Monroe.

Lana Condor

La protagonista de la saga romántica A Todos los Chicos de los que me Enamoré nació en Vietnam en 1997. Al poco rato fue adoptada por una pareja de estadounidenses. Ya en Chicago y con el nombre de Lana, la actriz tuvo una infancia feliz al lado de su hermano Arthur, también adoptado. “La gente no sabe hablar sobre la adopción. Creen que es un tema sensible. Pero a mí me encanta hablar de ello, creo que es una cosa hermosa”, le dijo la joven a la revista Elle en 2018.

Frances McDormand

La tres veces ganadora del Óscar a Mejor Actriz fue adoptada por Noreen McDormand, una enfermera y recepcionista, y Vernon, un pastor de la iglesia de los Discípulos de Cristo, cuando apenas tenía un año y medio de vida. Tiene dos hermanos, que también son adoptados. Ya de adulta y con una trayectoria a sus espaldas, Frances y su esposo, el cineasta Joel Coen, adoptaron a su propio hijo, Pedro, un pequeño nacido en Paraguay.

Faith Hill

Quien también tuvo una infancia feliz como una niña adoptada fue la famosa cantante de country. Ted y Edna Perry la adoptaron cuando era una bebé, bautizándola como Audrey Faith. Sin embargo, Faith siempre quiso conocer a sus padres biológicos y cuando logró hablar con su mamá, fue un shock para ella. “La primera vez que la vi, me quede viéndola fijamente. Nunca había visto a alguien que se pareciera a mí”, le confeso a la revista Good Housekeeping en 2007.

Skrillex

De acuerdo con la revista Vice, el DJ californiano se enteró que era adoptado hasta que tenía 15 años, cuando decidió salirse de su casa, abandonar a su familia y dejar sus estudios para unirse a una banda. Sus padres biológicos eran cienciólogos, pero no querían tener hijos, así que unos amigos de ellos adoptaron al pequeño Sonny John Moore (su nombre real). Tras varios años alejado, se reconcilió con sus padres adoptivos.

Sarah McLachlan

La reconocida y multipremiada cantante canadiense fue adoptada junto a otros dos bebés por Jack y Dorice McLachlan, quienes desde que era niña le inculcaron el amor por la música, al grado que a sus cuatro años ya sabía tocar el el ukulele. De adulta, Sarah logró conocer a su madre biológica, con quien mantiene una relación amistosa, aunque reconoce que con ella quizás no hubiera podido perseguir sus sueños musicales.

Kristin Chenoweth

La ganadora del Tomy y el Emmy fue adoptada, ¡cuando apenas tenía cinco días de vida! Sus padres adoptivos eran dos ingenieros químicos de Oklahoma, mientras que los biológicos fueron el bajista Billy Ethridge, ex miembro de la banda ZZ Top, y una joven llamada “Mama Lynn”, según relató en su autobiografía “I’m No Philosopher, But I Got Thoughts”, de 2023. La actriz ha dicho varias veces que tuvo una “infancia maravillosa”.

Steve Jobs

Apostamos a que no sabías que el fundador de Apple era adoptado. Su padre biológico era un heredero de una rica familia siria y su madre era descendiente suizo germana. Debido a la religión musulmana del primero y por tener un embarazo fuera del matrimonio, ambos decidieron dar en adopción a su bebé. Aunque nunca conoció a sus padres de sangre, sí tuvo una relación cercana con su hermana biológica, Mona Simpson, a quien consideraba una de sus mejores amigas, según le dijo al New York Times una ocasión.

