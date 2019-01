‘You’ integra personajes nuevos

Ciudad de México— Victoria Pedretti, quien encarnó a Nell Crain Vance en la serie ‘La Maldición de Hill House’, fue elegida para ser la protagonista femenina de la segunda temporada de la serie ‘You’, reportó Deadline.

El protagónico masculino en la primera temporada lo tuvo Penn Badgley, ex actor de ‘Gossip Girl’.

La famosa interpretará a Love Quinn, una aspirante a chef quien trabaja como gerente en una tienda de comestibles de alto prestigio, y busca llevar un balance entre la vida interesante que desea llevar y un profundo dolor que lleva consigo.

Cuando Quinn se encuentra con Joe Goldberg (Badgley), percibe que ambos comparten el conocimiento de una pérdida, lo que los lleva a unirse.

Pedretti apenas salió de la universidad cuando en 2017 Netflix la eligió para ‘La Maldición...’, y desde entonces ha aumentado su popularidad en Hollywood; formará parte del elenco de ‘Once Upon a Time in Hollywood’ de Quentin Tarantino.