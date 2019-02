‘Trabajo doméstico merece respeto’

Ciudad de México–Yalitza Aparicio, nominada al Oscar como Mejor Actriz, consideró que el trabajo doméstico “es un trabajo digno que merece mucho respeto”.

“Es un trabajo digno, al igual que cualquier otro trabajo. Merece derechos, merece tener una jornada laboral adecuada, que su sueldo sea el justo y, sobre todo, merece mucho respeto”, explicó Aparicio en la entrevista distribuida por la ONU a los medios.

Cleo, el personaje de Aparicio, es una trabajadora del hogar que habla mixteco, una lengua indígena de Oaxaca.

“Mi mamá es trabajadora del hogar y fue por ella que tuve la intención de hacer la película. Alfonso Cuarón ya me había dicho que Libo era como su mamá. Él tenía dos mamás, una de ellas era esta mujer, quien lo cuidó”.

Libo es la trabajadora del hogar que inspiró a Cuarón a crear esta obra de carácter autobiográfico y fue a ella a quien el realizador le dedicó la película.

Justamente uno de los mayores triunfos del filme es que se ha convertido en una plataforma de las organizaciones que defienden los derechos de las trabajadoras domésticas en México y en Estados Unidos.

En México, las trabajadoras del hogar laboran hasta 12 horas al día y sin las prestaciones de ley a las que tienen derecho los trabajadores en este país, indicó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).





Se vestirán de gala…

Doris Tapia jamás imaginó que asistiría a una fiesta de gala en Los Angeles para ver los Oscar, y que cambiaría por tacones altos los tenis que usa a diario para “correr de arriba abajo” con los niños a los que cuida en Nueva York.

La niñera peruana es una de varias docenas de empleadas domésticas que serán agasajadas oycomo las “heroínas en nuestros hogares” en un evento con alfombra roja organizado por la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en inglés) con el apoyo del director de ‘Roma’, Alfonso Cuarón, y la participación de figuras que incluyen a la activista Tarana Burke y las actrices Diane Guerrero, Eva Longoria y Olga Segura.

“Es un privilegio ser parte de este evento. Yo jamás me hubiera imaginado pisar un sitio así”, dijo Tapia esta semana a The Associated Press poco antes de su viaje a Hollywood.

La película mexicana nominada a 10 Premios de la Academia, protagonizada por Yalitza Aparicio como Cleo, una empleada doméstica en una época turbulenta en la Ciudad de México a principios de los 70, le ha dado a las empleadas del hogar una visibilidad global y ha iniciado una conversación sobre la importancia de su trabajo para la sociedad, una labor que no sólo suele ser “invisible” al trascurrir a puertas cerradas, sino que históricamente ha sido mal remunerada y poco apreciada.