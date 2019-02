‘Rompe’ récords y va al Super Bowl

Para la mercadotecnia y la publicidad no existen límites, y prueba de ello es el huevo que consiguió batir el récord mundial de ‘me gusta’ en Instagram, destronando a Kylie Jenner por casi 34 millones y generando una gran expectativa para el Super Bowl.

Pero, ¿cómo es que un huevo pudo lograr esto? Bueno, a inicios de enero una misteriosa cuenta de Instagram subió una fotografía de este alimento con la siguiente descripción: “Hagamos un récord mundial y obtengamos la publicación con más ‘me gusta’ en Instagram. ¡Superando el récord mundial actual de Kylie Jenner (18 millones)!”.

Y muy sorprendentemente el objetivo del perfil, llamado World Record Egg, se logró. Ahora la cuenta posee la fotografía más valorada de la red social –con 52 millones de ‘me gusta’– y no sólo eso, sino que está en el objetivo de las grandes compañías de mercadotecnia para ver quién se puede beneficiar del gran impacto conseguido por esta publicación viral.

A lo largo de todo enero,World Record Egg publicó otras tres fotografías del mismo huevo en el que se observa cómo la cáscara se va rompiendo. El pasado viernes a la secuencia de cuatro fotografías se sumó una más, pero esta vez el huevo simuló ser un balón de futbol americano.

“La espera ha terminado. Todo será revelado este domingo (hoy) durante el Super Bowl. Sé el primero en verlo, sólo en @hulu”, es la descripción que tiene la última instantánea del perfil que cuenta con casi 10 millones de seguidores.

Al parecer varias empresas se pudieron haber planteado una inversión millonaria para aprovechar la popularidad del huevo de Instagram y el impacto mediático de la quincuagésima tercera edición del Super Bowl.

“Ser la primera marca en salir del huevo vale por lo menos 10 millones de dólares”, explica Nik Sharma, director de la agencia digital VaynerMedia en declaraciones en The Atlantic. Este experto en marketing asegura que él mismo aconsejaría a sus clientes “invertir en el huevo en lugar de hacerlo en el Super Bowl”.