‘Roma’ la inspira

Ciudad de México—Con imaginación y ambientación del paisaje sonoro de Roma, Billie Eilish creó "When I Was Older", una de las piezas que forman parte del disco Music Inspired by the Film Roma, alusivo al multilaureado largometraje de Alfonso Cuarón.

"A los mayores les da por anhelar la juventud, a los jóvenes nos da por desear la adultez... Alfonso me hizo pensar con su idea cinematográfica en esa sensación de anhelar lo que no tenemos y no disfrutar lo que tenemos", señaló Eilish en entrevista desde Los Ángeles.

La canción fue escrita por la misma Eilish y su colaborador de cabecera y hermano mayor, Finneas O'Connell, quienes tomaron como referencia la escena climática del filme que aspira a 10 premios Óscar, cuando Cleo (Yalitza Aparicio) se mete al mar por primera vez.

"Toda la atmósfera generada en torno al mar, el descubrimiento de Cleo del océano y cómo intenta proteger a los niños, me pareció muy conmovedora y vital, creo que habla del bello oficio que tiene ella y de su amor incondicional por la familia.

"Eso nos inspiró para empaparnos de la idea de la canción, para sumergirnos en la idea de crear algo nostálgico y fluido", apuntó la californiana de 17 años.

Además, la dupla de hermanos contó con sonidos propios de Roma, como árboles quemándose en un bosque, las olas del mar y los gritos de estudiantes en una protesta para integrarlas en su composición.

"Adoré también la interpretación del Borras, ¿no? (el perro de la familia). Su historia me conmovió y me parece un personaje maravilloso... los ladridos de un perro siempre me llaman la atención, me ponen alerta", acotó la intérprete de "Ocean Eyes" y "You Should See Me in a Crown".

Music Inspired by... contó con la curaduría del propio Cuarón, quien reclutó también a otras estrellas para que hicieran piezas originales, o nuevas versiones, como Beck, quien aportó "Tarantula"; Jessie Reyez, "Con el Viento" o T Bone Burnett, "Roma".

Y junto con la supervisora musical Lynn Fainchtein y su colaborador Randall Poster, eligieron también al resto de los artistas que participan en este disco, como Quique Rangel, DJ Shadow, Patti Smith y hasta su propia hija Bu Cuarón.

"Admiro a quienes participaron en el disco, me pareció una idea muy interesante y me encantó que Alfonso haya sido tan generoso para invitarnos a este banquete de sonidos y representaciones fílmicas en canciones.

"Creo que Alfonso marca tendencia, es un estandarte del cine, es una referencia, y Roma es una película muy fina, de un corte muy de autor, hecha con el corazón", expresó.

Billie Eilish promueve actualmente esta canción en plataformas y medios digitales, además de su otro sencillo, "Bury a Friend", el cual corresponde a su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?