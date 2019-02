‘Reviven’ a María Magdalena

Ciudad de México— Fuerte, obstinada, apasionada y valiente son algunas de las características que podrían describir a María Magdalena, una mujer que fue parte fundamental de la vida de Jesús de Nazaret.

Sus inicios, decisiones y tropiezos es lo que plasmará la serie homónima, protagonizada por María Fernanda Yepes y que se estrena hoy por la señal de Azteca 7 (8:30 p.m.).

"Gracias a esta serie y los parlamentos que aborda, me interesé mucho más por la palabra de Jesucristo y lo verán los televidentes. Las enseñanzas de Jesús son inspiradoras y actuales.

"Como actriz, creo que este proyecto llegó en un momento importante en mi vida, donde estoy con una paz interior muy linda. Más joven no hubiera podido asimilar este reto", afirmó Yepes en entrevista.

En su camino por buscar una igualdad, Magdalena conoce a Jesús (Manolo Cardona), quien le enseñará el verdadero significado del amor y la fe.

"Fue muy fuerte hacer la escena de la crucifixión, dejé de comer una semana para sentir lo que él sintió.

"Estaba ya en los huesos, bajé como 15 kilos y creo que es lo más fuerte que he hecho en mi carrera como actor", recordó Cardona.

Otro de los personajes de la serie es Valerio (Luis Roberto Guzmán), quien tuvo un romance con Magdalena. De acuerdo con el actor, las grabaciones de la serie fueron muy demandantes para él.

"(Valerio) Es un personaje bastante complejo, sobre todo porque maneja la locura. El vestuario también estuvo complicado, pero creo que cada día hay aprendizaje y vas entrando en órbita", sostuvo Guzmán.

'María Magdalena', de 60 capítulos, es el retrato de una mujer empoderada en una época de opresión, pero que fue capaz de desafiar a una sociedad corrupta y dominada por los hombres.

"Yo creo que María Magdalena fue la primera feminista que existió. Junto a María, ambas son la representación más importante de la figura femenina en la tierra", dijo Yepes.