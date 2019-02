Ciudad de México— Jorge Salinas se alegra de la intención de la exprimera dama Angélica Rivera de recuperar su carrera profesional.

Aunque Rivera estuvo nueve años alejada del medio artístico, desde que contrajo matrimonio con Enrique Peña Nieto, en 2010, el actor consideraría acertado su posible regreso.

“Angie es una excelente actriz, con la que tuve oportunidad de trabajar en la telenovela ‘Mariana de la Noche’, junto a Alejandra Barros.

“Tuve una excelente experiencia con ella, y me refiero a que es una actriz muy profesional, muy fogueada y propositiva, es una buena compañera, y si regresa, sería muy bueno para el medio”, dijo Salinas, en entrevista.

Para el protagonista de la cinta ‘Mi Pequeño Gran Hombre’, la experiencia de la exactriz, quien en 30 años de trayectoria artística ha destacado por trabajos como ‘La Dueña’ y ‘Destilando Amor’ (telenovela en la que interpretó a su célebre personaje de Gaviota), fortalecería a las producciones actuales.

“Creo que a las nuevas generaciones les falta un poquito de esa vieja escuela y vendría muy bien esa nueva reincursión de Angie hasta para una serie, me encantaría protagonizar algo así con ella.

“Ella es una cara que hace falta ver en el melodrama o en los nuevos formatos de serie que se hacen, porque tiene el talento para hacerlo. Los actores que tenemos eso también tenemos la oportunidad de trabajar en todos lados y en todos los formatos”, expresó Salinas.

Al anunciar su divorcio del expresidente de México, Rivera hizo público su deseo de volver a los foros.

“Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional”, señaló.

Por ahora, Salinas, casado con la actriz Elizabeth Álvarez, y con quien tuvo a los mellizos Máxima y León, protagoniza con Marjorie de Sousa el melodrama ‘Un Poquito Tuyo’, que será estrenado el 25 de febrero en Imagen Televisión.

‘Un Poquito Tuyo’ relatará la historia de un padre de familia (Salinas) que se esfuerza para que a sus seres queridos no les falte nada, mientras ellos sólo malgastan el dinero en frivolidades.