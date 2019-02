‘Nada agradable trabajar con Singer’

Ciudad de México – Rami Malek, protagonista de la película ‘Bohemian Rhapsody’, habló sobre cómo fue trabajar con Bryan Singer, quien está acusado de conducta sexual inapropiada.

“Mi situación con Bryan, no fue agradable, en absoluto. Y eso es lo que puedo decir al respecto en este momento”, dijo el actor nominado alOÓscar a Hollywood Reporter en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara el sábado.

El actor comentó que no estaba enterado de las acusaciones que surgieron el mes pasado, en donde se asegura que el director abusó de menores de edad.

“Es horrible. Es notable que esto suceda “, dijo Malek. “Puedo apreciar mucho por lo que han pasado y lo difícil que debe ser para ellos. A la luz de la era #MeToo, esto parece existir de alguna manera después de eso, es una cosa horrible”.

Malek habló sobre la despedida de Singer en diciembre de 2017, semanas antes de terminar la grabación de la cinta nominada al Óscar, el aviso se colocó en un panel del Teatro Arlington.

“No creo que fuera algo que alguien viera venir, pero creo que tuvo qué suceder, y sucedió”.

Singer negó las acusaciones de haber tenido relaciones sexuales con adolescentes menores de edad a lo largo de su carrera.

El intérprete prefirió no entrar en más detalles para no desviar la atención de la cinta en el que es la estrella.