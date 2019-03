‘Krunt’ es la nueva pareja de moda

Los Angeles– Uno de los mayores atractivos de Hollywood son sus historias de amor. Y no solamente los que se cuentan en las películas, sino los que se gestan fuera de cámaras entre dos estrellas de la pantalla grande.

Por eso, cuando las parejas de ensueño, como Bennifer (Ben Affleck y Jennifer Lopez), TomKat (Tom Cruise y Katie Holmes), Robsten (Kristen Stewart y Robert Pattinson) y Brangelina (Brad Pitt y Angelina Jolie), se separan, queda un hueco que a veces toma un tiempo llenar.

Pero para aquellos que ya extrañaban a una dupla dorada para admirar, les presentamos a Krunt.

Se trata de John Krasinski y Emily Blunt, quienes aunque han estado juntos desde hace poco más de una década, es ahora que comienzan a brillar en conjunto.

Eso se debe principalmente a su exitosa asociación profesional: juntos realizaron una de las cintas mejor criticadas y más taquilleras del 2018: ‘Un Lugar en Silencio’, la ópera prima como director de Krasinski.

"Mi parte favorita de filmar esta película, sin duda, fue trabajar con John. Nunca lo habíamos hecho, nos metimos literalmente en un mundo desconocido, no teníamos idea de qué podía suceder.

"Muchas personas nos dijeron que acabaríamos divorciados al término del rodaje, pero realmente nos unió más. Descubrimos lo bien que colaboramos juntos y que podemos crear cosas increíbles", asegura Blunt, en entrevista exclusiva.

Gracias al filme de horror, que recaudó 340.9 millones de dólares en todo el mundo y estuvo nominado a un Óscar en la categoría de Mejor Edición de Sonido, la gente descubrió finalmente el potencial de esta pareja.

Quizás sea su amoroso papel de padres de las pequeñas Hazel (5 años) y Violet (3); su disparatado sentido del humor; la explosión de glamour que muestran en las alfombras rojas, o simplemente, ese carisma tan honesto y natural que parece conquistar a cualquiera que los ve dentro y fuera de la pantalla.

Lo cierto es que, después de ‘Un Lugar en Silencio’, todo son buenos augurios para Krunt.

"Ya viví muy de cerca el proceso por el que pasa un director. Descubrí todo el trabajo que se requiere, lo que te cuesta emocionalmente y la factura física que te cobra el dirigir una película tan ambiciosa.

"Sé que eventualmente me animaré a dirigir, pero antes quiero seguir aprendiendo y absorbiendo cosas nuevas, conocer todas las áreas de un filme e inspirarme más con el trabajo de John", dice Blunt.

Otra cosa que los une es que siempre están activos: actúan, producen, escriben, apoyan causas altruistas y se dan tiempo de seguir aprendiendo uno del otro.





"Honestamente, el mayor aprendizaje que he tenido después de tantos años de carrera es que tienes que renovarte constantemente, ser curiosa y empaparte de todo lo que pasa en el mundo.

"No recomiendo que te la pases viendo películas. Mejor sal a la calle y experimenta la vida, algún día necesitarás esas experiencias. Vive tus días al máximo, ¿qué importa lo que la gente piense?".





FRASE:

"Conocer a John realmente cambió mi vida. Cuando percibo el apoyo que me da, me siento invencible. Él es alguien que está detrás de ti en los días buenos y frente a ti en los días malos".

Emily Blunt,

actriz





¡Love is in the air!

A mediados de 2008, luego de tres años de relación, Blunt termina con el crooner Michael Bublé.

En noviembre de ese año conoce a John Krasinski a través de una amiga mutua, en Los Ángeles.

A los pocos días comienzan a andar: él le confiesa que ama ‘El Diablo Viste a la Moda’ (que ella coprotagonizó) y Emily le dice que es fan de su papel en la serie de culto ‘The Office’.

Se comprometen en 2009 y se casan el 10 de julio del año siguiente en Lake Como, Italia.

En mayo de 2012, Emily habla por primera vez de su relación con John, en la revista Manhattan.

Su primera hija, Hazel, nace en 2014. Dos años más tarde, reciben a la pequeña Violet.

El 15 de marzo de 2017 se anuncia que ambos finalmente trabajarán juntos en ‘Un Lugar en Silencio’.

Blunt gana el 25 de enero de 2019 el premio SAG a Mejor Actriz de Reparto por su papel en ‘Un Lugar en Silencio’.