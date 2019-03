‘Hollywood necesita a México’

Pasadena, California—La repercusión de los mexicanos en el panorama hollywoodense se debe a una urgencia por escuchar y ver relatos distintos, bien contados y que sean universales, considera Demian Bichir.

"Esta industria necesita mucho de nosotros, de la inclusión de todas las razas que conforman este país. Nosotros somos importantes no solo porque tenemos historias vitales que contar, sino porque tenemos la gracia para poderlas contar.

"Es una historia inevitable la nuestra, somos vitales, necesarios no solo para la economía, sino para la cultura y las artes de este país", dijo el actor.

Y si bien el éxito e impacto que ha tenido ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, es innegable, sostiene que el cine nacional ha revelado grandes propuestas a lo largo de los años.

Para el nominado al Oscar, las cintas mexicanas han mostrado la variedad y diferencias de la gente del país.

"Lógicamente, una historia como ‘Roma’, de la mano de un cineasta como Alfonso, va a tener una repercusión internacional, mundial por el sitio que él se ganó precisamente en el cine del mundo.

"Pero se han hecho montones de historias que cuentan muchos rincones de nosotros, aspectos, terrenos, estratos sociales y diferentes historias. No creo que eso sea nuevo, se ha hecho desde hace mucho tiempo", agregó Bichir, de 55 años.

"Los estadounidenses ven su cine, los franceses también, y los españoles, sin duda. Acaban de premiar una película ('Campeones, con el Goya') que fue también un fenómeno en taquilla en España, lo cual habla de esta simbiosis que hay entre público y arte.

"El arte que generamos en México es para el público mexicano fundamentalmente, y cuando la gente va al cine a verlo, eso es una buena noticia para todos", compartió.

Precisamente por su interés en seguir creando historias con las que la gente se identifique, no deja de hacer proyectos en el País, ya sea como intérprete o productor.

Pero también en Estados Unidos, como la serie Grand Hotel, que se verá próximamente en México por Canal Sony, o las cintas 'Grudge', 'Chaos Walking, 'Godzilla vs. Kong' y 'JSA'.'

"Voy a donde me quieran y en México tenemos muchos proyectos que llevamos a cabo, otros son acá (EU) y otros en Europa, pero el arte tiene esa virtud de poder desplazarse sin fronteras.

"Me importan las historias, la gente que las hace. ¿El género? Me siento cómodo en todos. Veremos cómo funcionan. Uno tiene poco que ver en una producción: hasta que la ves terminada no sabrás si funcionó o no", adelantó Bichir.