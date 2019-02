‘Estoy aquí porque he luchado’

Ciudad de México— Cuando Yalitza Aparicio cierra los ojos piensa en Oaxaca. Aun a la distancia, el primer recuerdo de la originaria de Tlaxiaco es el olor de la comida de su mamá, el ruido generado del juego con sus hermanos y la presencia de su padre reparando cosas en casa.

Nominada al Oscar como Mejor Actriz por ‘Roma’, su debut fílmico, se mantiene alejada de los comentarios negativos. Aparicio siente que ya ha trascendido, pero su vida no es la única que se ha transformado, también la de su familia.

“Me han dicho que tal vez yo no luché como otros actores para estar en este lugar, para recibir todo lo que se me está presentando, pero si estoy aquí es porque he luchado de otras formas”.

“En ocasiones había que no dormir para trabajar y solventar la escuela. Siempre he luchado lo máximo por alcanzar mis sueños, por eso estoy aquí, porque nunca me he rendido”, comenta la novel actriz.





CAMBIOS PARA TODOS

“Mi familia ha tratado de no involucrarse, no les gusta, al igual que a mí tampoco me gustaba, y siento que hay un cambio grande con respecto a su privacidad. Hay personas que los acosan, que no respetan el que no quieran comentar lo que está pasando, y me encantaría que les dieran su espacio y respetaran, así como yo respeto lo que me solicitan”, dice.

Si se le pregunta sobre los tres momentos más importantes de su vida, no tarda en responder que el apoyo que le ha dado su mamá en los momentos más complicados, cuando logró terminar su carrera profesional y cuando aceptó actuar en ‘Roma’.

“Lo que más me ha sorprendido es estar nominada. Yo sólo esperaba la nominación a Mejor Película, que me emocionaba bastante, sólo por eso me desperté tan temprano (el día del anuncio), y me ha sorprendido todo el apoyo que me han brindado las personas, esos comentarios que te levantan la autoestima y te dicen ‘vamos, ahí estamos todos como mexicanos’”, enfatiza.

Entre los logros y la multitud de reflectores, señala que no le importaría no recibir el galardón para el que compite contra Glenn Close (‘La Buena Esposa’), Lady Gaga (‘Nace Una Estrella’), Olivia Colman (‘La Favorita’) y Melissa McCarthy (‘¿Podrás Perdonarme?’).

“No (me gustaría), realmente estoy muy contenta con que me nominaron. Yo sé que ése es un gran logro que se obtuvo para todos (en Roma) y estoy contenta sólo con la nominación. Ya gané demasiado”.

“Para mí significa mostrarle a muchas mujeres que no hay límites, que pueden luchar por lo que desean. Para las personas, en general, es hacer a un lado ciertos estereotipos y luchar por sus sueños”, completa.





OPORTUNIDAD DE INCLUIR

De todos los mensajes que ‘Roma’ puede proyectar, Yalitza se queda con el del respeto y aprovecha esta travesía para seguir abogando por la inclusión.

“Nunca me ha interesado ni siquiera cómo me visto. Estoy tratando de aprender. Tengo el apoyo de personas que conocen sobre este campo y me dejo asesorar por ellas, porque desconozco muchas cosas, pero ahí vamos, poco a poco, aprendiendo”.