Através de un trabajo en conjunto, el Museo de Arqueología y el Museo de Arte de El Paso se enorgullecen en presentar la exposición ‘De fuego y tierra: tradiciones en la cerámica del Período Medio de Casas Grandes’, que permanecerá en el Museo de Historia de El Paso del 22 febrero al 22 de septiembre.

La muestra reúne piezas de cerámica provenientes de las regiones de Mata Ortiz y Casas Grandes, Chihuahua, que actualmente forman parte de las exhibiciones permanentes del Museo de Arqueología y el Museo de Arte de El Paso.



La cerámica: reflejo

de la cultura

La cerámica en el suroeste comenzó como un oficio utilitario entre los años 200 y 400 dC entre los Hohokam o Mogollón y gradualmente se convirtió en una forma de arte importante. Sin embargo, no empezó a utilizarse extensamente en el suroeste sino hasta los años 500 a 700 dC, cuando la agricultura se volvió más prominente. Durante los siguientes mil 300 años, el Gran Suroeste se convirtió en una de las regiones productoras de cerámica más ricas y diversas del mundo. La cerámica, tal vez como ningún otro medio, refleja la cultura de su creador, por lo que los arqueólogos la utilizan como un medio importante para clasificar a los pueblos y las culturas en todo el mundo.



Un poco de historia: la cerámica en el estado de Chihuahua

La cultura de Casas Grandes floreció durante el Período Medio (1200 a 1450 dC) en el extremo noroeste de lo que hoy conocemos como Chihuahua, México. Como muchos de sus contemporáneos en el suroeste, los habitantes de Casas Grandes se convirtieron en prolíficos alfareros que produjeron una de las cerámicas más hermosas del mundo precolombino. Las vasijas con efigies humanas y de animales, motivos de serpientes con cuernos y plumas; guacamayas y diseños pintados de forma detallada fueron comunes en algunos policromos.

A pesar de que el comercio y la prosperidad alcanzaron un punto alto en el suroeste, este período de abundancia no duró. Debido a las sequías, guerras, enfermedades, sobrepoblación, agotamiento de los recursos y otros factores, se produjeron migraciones masivas que dejaron regiones enteras abandonadas. Por el año 1450 dC, las culturas Ancestral Puebloan, Hohokam, Mogollón (Mimbres, Salado y Casas Grandes) se habían dispersado formando lo que hoy conocemos como los Pueblos. Las tradiciones de la cerámica en el Gran Suroeste también experimentaron un descenso, y algunos tipos desaparecieron por completo.

A mediados de la década de 1970, Juan Quezada y otros artesanos de Mata Ortiz, Chihuahua, México iniciaron una nueva era en la cerámica de Casas Grandes. Inspirados por los tiestos y otros artefactos encontrados en esta región, comenzaron a hacer cerámica utilizando solo elementos naturales. Este resurgimiento de la cerámica ha estimulado el interés nacional e internacional en la región de Casas Grandes en las últimas décadas, y ha reavivado en la población local un aprecio por la tradición y su patrimonio cultural. La cerámica de Mata Ortiz es reconocida como una de las mejores cerámicas artesanales producidas en el mundo hoy en día (Información proporcionada por El Paso Museum of History).





Toma nota

Temporada de exhibición:

22 de febrero al

22 de septiembre 2019

El Paso Museum of History

510 N. Sata Fe Street,

El Paso TX, 7901

Más información:

1 915-212-0320