Andrés García dijo que quien piense que Luisito Rey no fue el responsable de la desaparición de Marcela Basteri miente, pues todo está “más claro que el agua”.

En entrevista para Un Nuevo Día, el actor platicó que en alguna ocasión Rey le pidió ayuda para matar a Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, pero él se negó.

“Luisito me pidió que viniera a España diciendo que Micky tenía un problema muy serio y no, el problema era él, que quería matar a Marcela. ‘Ayúdame a matar a Marcela,’ me dijo, pero ya Durazo me había dicho ‘abusado, porque ese man está loco, quiere que lo ayuden a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió y lo mandé lejos’, y le dije: ‘no, pues yo también lo voy a mandar’”, recordó.

Para Andrés García, es muy claro que Luisito Rey fue el responsable de la misteriosa desaparición de Basteri.

“El que dude que él fue está mintiendo, eso está más claro que el agua”, aseguró.

Sobre su distanciamiento con Luis Miguel, luego de que en el pasado mantuvieran una estrecha cercanía y amistad, García confesó que la forma de ser de “El Sol” no le gustó y prefirió poner tierra de por medio.

“Se volvió mamón, y entonces ya no lo acepto, yo no soy mamón, soy cabrón. Me da gusto que haya tenido éxito en la serie”, dijo.