‘Narcos’ la transforma

Guadalajara–Interpretar a Isabella Bautista en ‘Narcos’ hizo consciente a Teresa Ruiz (Aquí en la Tierra) de los problemas a los que se enfrentan cada día las mujeres.

Su personaje, basado en Sandra Ávila Beltrán (“La Reina del Pacífico”) intenta abrirse camino en el mundo del narcotráfico en los 80, dominado en su mayoría por hombres.

“Para mí era muy importante entender esa época en México, qué era lo que estaban viviendo las mujeres.

“Creo que una de las cosas bonitas de Isabella es que tiene un conflicto al que se pueden relacionar muchas mujeres que trabajan, que es querer tener un lugar en un mundo gobernado por hombres y no encontrarlo, que sea muy difícil para ella subir por su género y por su físico”, enfatiza la originaria de Santiago Matatlán, Oaxaca.

Un aspecto importante para Ruiz era el interpretar a este personaje desde la feminidad, sin acercarse a lo masculino, pues considera que muchas veces cuando se piensa en una mujer con poder se le relaciona con rasgos físicos o emocionales de hombres.

“Lo que pasa cuando haces un personaje es que te vas dando cuenta de ese tipo de dinámicas que muchas veces estás haciendo en automático. Para mí fue muy claro, y una vez que ves una dinámica la corriges o te alejas de ella

Para la segunda temporada del proyecto, que en su primera parte fue nominado a los Globos de Oro y los Critic’s Choice Awards, Teresa, sin ahondar en detalles, ve un crecimiento importante en varios de los personajes, incluido el suyo.

Entre los logros de Teresa destacan premios como el Mayahuel de Plata, Le Prix d’Interprétation Féminine de Amiens, en Francia, La India Catalina en Colombia y un Ariel. Además, es la única mexicana miembro de The Actors Studio, de la que han formado parte personalidades como Jane Fonda, Al Pacino, Sally Field, Dustin Hoffman, Tennessee Williams, Martin Landau, entre otros.

“Ahorita estoy leyendo muchas cosas que me gustan, no hay algo en particular, pero hay gente en particular con los que quiero trabajar y siempre tienen historias que a veces hasta yo me sorprendo, que ni siquiera yo sé que están sucediendo y me las platican”, cuenta sobre los proyectos.

Aunque actualmente se encuentra enfocada en Narcos, cuenta que le gustaría seguir trabajando con Amat Escalante o Gael García.