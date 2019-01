‘Deadpool 3’ ya está en marcha

Los Angeles– La franquicia mutante de Fox ha estado un poco tambaleante en los últimos meses. El acuerdo con Disney está próximo a cerrarse, y los fans se preguntan si habrá más películas de ‘Deadpool’ antes de que se haga oficial el trato. Pero que no cunda el pánico, porque según Ryan Reynolds, la tercera película del Mercenario Bocazas ya está en marcha.

Desde el estreno de ‘Deadpool 2’ el año pasado, las noticias han sido duales sobre la tercera entrega, con continuas cancelaciones y reactivaciones. Pero en su última entrevista con Variety, Reynolds aseguró que ya están trabajando en ‘Deadpool 3’, y será muy distinta a las dos anteriores entregas.

“Reynolds aseguró que su equipo ya está trabajando en Deadpool 3”, transcriben desde Variety las palabras del actor. “Eso sí, aseguró que en la tercera entrega buscan ir por un camino completamente diferente, añadiendo que a menudo cambian o reinician a un personaje como cuatro películas tarde”.

Las declaraciones de Reynolds coinciden con las anteriores palabras del actor, en las que aseguraba que una tercera aventura en solitario de Wade Wilson era bastante improbable, mientras que una película de X-Force con Deadpool sería la forma perfecta de seguir la historia del personaje tras las dos primeras películas.

“Siento que para que funcione en su propio universo hay que arrebatarle todo lo que tiene”, dijo a finales de año. “Y no creo que podamos seguir haciendo eso. Lo veo como parte de X-Force, obviamente. Me gustaría verlo en un gran equipo, mano a mano con algún gran personaje femenino de X-Men”.