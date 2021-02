“Es un monstruo casi me destruye”

Una nueva denuncia pública contra Marilyn Manson sale a la luz por parte de otra de sus ex parejas. La última en acusar al cantante y actor de abusos aterradores es Esmé Bianco, que interpretaba a Ros en Juego de tronos y a Eliza en The magicians. La actriz británica de 38 años, alega que él le cortó repetidamente con un cuchillo, le mordió, la azotó e incluso la persiguió con un hacha.

Marilyn Manson fue acusado el lunes 1 de febrero de abusos por la actriz Evan Rachel Wood y por otras cuatro mujeres. Manson se defendió y aseguró que estas afirmaciones en su contra son “horribles distorsiones de la realidad” y sostuvo además que todas sus relaciones íntimas fueron “consentidas”.

Durante una entrevista reciente con el medio The Cut, Bianco describió a Marilyn Manson como “un monstruo que casi me destruye y casi destruye a tantas mujeres”.

La actriz de Game Of Thrones agregó que hubo abuso físico, tortura y control y llamó a Manson como un “depredador en serie”.

Según explica, se conocieron en el 2005 a través de Dita von Teese, que entonces era esposa de Manson. En el 2009 el rockero la contrató para protagonizar el videoclip deI want to kill you like they do in the movies. Según relata, durante el rodaje Manson se volvió violento y cruzó la línea de lo estrictamente profesional atándola, azotándola con un látigo y usando juguetes sexuales eléctricos a modo de tortura.

Bianco tenía entonces 26 años y asegura que pasó los tres días que duró el rodaje vestida únicamente con lencería, sin que la dejasen dormir y prácticamente sin alimentarse, porque solo le daban cocaína y no comida. Ella misma recuerda que en aquel momento solo podía estar agradecida de trabajar con un artista al que había admirado desde adolescente: "Solo es teatro. Vamos a hacer arte", dice que pensaba entonces.

En 2009, tras el divorcio de Von Teese, Bianco y Manson comenzaron a salir de forma intermitente.

“Tengo esta energía y fuerza que no tuve antes y hablar de Marilyn Manson no me causa temor, sino una sensación a la que llamo fuerza de dragón”, agregó la actriz de Game Of Thrones.

Bianco también indicó que, luego de terminar la relación con Manson, sufrió ataques de pánico, llegó a un punto de quiebre cuando el cantante la persiguió con un hacha por todo su departamento.