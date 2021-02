Vacunas contra Covid podrían cambiar las citas amorosas

Durante meses, Sara Jablow buscó una combinación difícil de encontrar sobre los rasgos de personalidad de sus pretendientes. Ahora, después de un año de la pandemia del Covid-19, una escurridiza característica está empezando a trascender todas las demás: el estatus sobre la vacunación.

No es que Jablow sea exigente, esta mujer de 34 años que elabora vinos en Napa, California, ha tenido media docena de citas amorosas en Zoom y varias citas en la vida real desde que terminó su última relación duradera en el mes de junio.

Sin embargo, en esta ocasión, la búsqueda es diferente, ella recibió su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 a finales de enero y está buscando una pareja que ya esté vacunado o esté interesado en hacerlo pronto.

“Por ahora, todo lo que me importa es la vacuna”, comentó Jablow, quien fue vacunada primero debido a su trabajo en la industria agrícola en California. “Soy muy exigente en eso, creo en la ciencia y si alguien no está interesado en la vacuna o no creen en la vacuna en general, no me interesa”.

Ciertamente, Jablow no es la única persona soltera que está buscando relaciones más seguras en estos días.

Los casamenteros han reportado una intensa demanda de parejas que hayan recibido ambas dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna. Los sitios de citas amorosas han registrado un dramático incremento en menciones de la palabra vacuna.

Aun cuando alguien use mascarilla y mantenga la distancia social en parques públicos durante una cita, parece que todos están desesperados por buscar a alguien que ya se haya inyectado.

“El estar vacunado o estar abierto a recibir la inoculación es lo más importante que uno puede hacer en este momento”, comentó Michael Kaye, portavoz del sitio de citas OKCupid.