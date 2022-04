Transforma gratis cualquier archivo con PDF to Words Converter

Conseguir una herramienta para convertir PDF a PowerPoint y archivos de otros formatos puede parecer una tarea difícil, pero no es imposible. Una vez que pruebes PDF to Words Converter no necesitarás ningún otro programa, mira todo lo que puede ofrecerte gratis.

Catálogo:

Parte 1: Así es el convertidor en línea PDF to Words

Parte 2: Características de la mejor plataforma de conversión

Parte 3: ¿Qué más puedo lograr con PDF to Words Converter?

Parte 1: Así funciona el convertidor en línea PDF to Words

Lo primero que necesitas saber de PDF to Words es cómo puedes utilizar el servicio, por suerte, los pasos son muy sencillos:

Paso 1: Entra a “pdf-to-words.com” con el dispositivo y navegador de tu preferencia, solo asegúrate de contar con conexión a internet.

Paso 2: Coloca la plataforma en español desde la parte superior derecha y, luego, desplázate hacia abajo en la web hasta hallar “Nuestras herramientas” o las opciones de conversión. Elige la que se adapte a tus necesidades, por ejemplo, para convertir PDF a Excel .

Paso 3: Pulsa “Seleccionar Documentos” y muévete por el explorador de archivos emergentes para buscar el elemento que quieres convertir.

Paso 4: Al añadir los documentos, estos se subirán en miniaturas y se convertirán automáticamente. Una vez culmine el proceso, podrás bajar cada uno a través del botón “Descargar” que los acompañará.

Y, de este modo, ya podrás acceder a tu nuevo archivo desde el almacenamiento local de tu equipo, puesto que es allí donde se guardan luego del proceso de 4 pasos antes mencionado.

Parte 2: Características de la mejor plataforma de conversión

Ahora que sabes cómo funciona la plataforma, también es importante que estés al tanto de lo que puede ofrecerte con sus características. Así, PDF to Words destaca por:

Ser compatible con todos los dispositivos

Gracias a su funcionamiento en línea y mediante tu navegador, puedes disfrutar de este servicio de conversión desde cualquier dispositivo o equipo que poseas. Desde PC y portátiles, hasta móviles y tablets de todos los sistemas operativos.

Contar con múltiples modos de conversión

Además de convertir PDF a Word , como su nombre lo indica, la web cuenta con otros modos de conversión que procesar diferentes formatos de archivos.

Es gratuito e ilimitado

Tanto el acceso como el uso de PDF to Words son totalmente gratuitos e ilimitados, no necesitas pagar nada y tampoco tendrás que preocuparte por restricciones o tiempos de espera.

Sin registros ni instalaciones

Todo el procedimiento es online, no necesitas instalar aplicaciones extra o extensiones, de igual manera, no te será solicitado registrarte, crearte cuentas no vincular tus datos personales.

Seguro para sus usuarios

Al no manejar tu información personal y financiera, dichos datos no se encuentran en riesgo ni son almacenados por la web. Sumado a esto, el encriptado SSL protege los archivos procesados con el servicio de cualquier filtración.

Parte 3: ¿Qué más puedo lograr con PDF to Words Converter?

Como ya has leído, PDF to Words cuenta con diferentes opciones para la conversión de documentos. Así, puedes estar seguro de que la web procesa los formatos más utilizados o que sus usuarios podrían llegar a necesitar.

¿Quieres saber cuáles son? Bastará con que ingreses a la plataforma y coloques tu puntero sobre “Herramientas” o te desplaces hasta la sección “Nuestras herramientas”. De este modo, conseguirás una vista y podrás elegir la que desees, estas son:

Convertir uno o más archivos en formato PDF a Word, Excel, Text o PowerPoint.

Transformar uno o más documentos desde un formato Excel, Word, Text o PowerPoint hacía un nuevo archivo PDF.

Todas las opciones mencionadas son de uso gratuito y es importante seleccionar la que coincide con tus necesidades para poder procesar los archivos correctamente.