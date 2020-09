Tips para mantener tu auto limpio

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- Estamos mucho tiempo en nuestros autos, de acuerdo con el Medidor INRIX de Tráfico Global 2018, los conductores de la Ciudad de México pasan en promedio 218 horas en el tráfico, es decir, alrededor de 9 días completos al año. De esta forma, es importante hacer de tu coche un espacio cómodo, confortable y sobre todo limpio, publicó El Universal.

En ocasiones resulta difícil no comer dentro del carro, sacar la basura que en él se junta, limpiar el polvo acumulado o recoger los pelos que tira nuestra mascota; sin embargo, el aseo constante es imprescindible para mantener un auto como nuevo, con un buen olor y en perfectas condiciones; es por esto que te daremos una serie de consejos que harán más sencilla esta labor.

1. Fuera todo lo que no pertenezca al carro

Juguetes, suéteres, maquillaje, cargadores, tópers o cualquier otra cosa ajena al carro debe estar fuera. Para mantener un auto limpio es importante no dejar cosas fuera de su lugar, debajo de los asientos, ni en la cajuela.

Si tienes niños pequeños puedes comprar una zapatera colgante y colocarla en la parte trasera del asiento del conductor o del copiloto y utilizar los espacios para poner juguetes, libros o cualquier artefacto que lleven consigo para que al subir al carro puedan hacer uso de él y regresarlo al lugar asignado una vez que lleguen a su destino.

Para que tu cajuela no esté llena de objetos sin ningún orden, puedes comprar un organizador de maletero: una caja con compartimentos para que acomodes tus cosas o tus compras. El organizador resulta muy útil, en estos casos, ya que si llevas algún alimento frío o congelado, tu cajuela quedará libre de manchas.

2. Un auto limpio es un auto sin basura

Puede ser obvio, pero a veces, por la rapidez de la vida diaria se dejan envolturas de caramelos, bolsas de frituras, botellas de agua, latas de soda o cualquier cosa que se consuma o destape dentro del auto. Y así es imposible mantener un carro limpio. De esta manera es recomendable adquirir un contenedor de basura para el coche.

Si no tienes la posibilidad de comprar uno, puedes hacer uso de bolsas plásticas con cierre. Estas se colocan abiertas en el espacio que tiene la puerta para guardar objetos, así harán la función de un bote de basura y será mucho más sencillo limpiar tu auto.

3. Un auto limpio y sin pelos ni pelusa

Salir a pasear con las mascotas es una actividad divertida y muy común; sin embargo, pueden tirar mucho pelo que termina quedándose en los asientos, y en ocasiones es difícil de retirar. Aquí te dejamos un sencillo truco para que los puedas quitar de una forma fácil y rápida:

Con un atomizador lleno de agua rocía los asientos de tu auto. Una vez húmedos los asientos, pásales un jalador de goma. Verás como todos los pelos de tu mascota o pelusa se juntan; posteriormente usa un trapo seco para recogerlos.

4. No más polvo

Limpiar las pequeñas ranuras del tablero del auto, las salidas de aire o los portavasos llega a ser complicado, ya que a veces la aspiradora no llega a esas partes. Es por esto que brochitas de maquillaje que ya no uses, el mango de una cuchara o un desarmador y un trapo pueden ser tus mayores aliados en la limpieza de tu carro.

Para asear las salidas de aire puedes ocupar brochas y pasarlas para sacar todo el polvo; te puedes ayudar de una aspiradora pasándola cerca, de esta forma atrapará las partículas mientras sacudes con la brochita.

Otra forma es utilizar un trapo de microfibra húmedo. Envuelves el mango de una cuchara o de un desarmador y lo pasas por las pequeñas ranuras del tablero, portavasos y salidas de aire. Así podrás asegurarte que quede todo perfectamente limpio.

5. No más superficies pegajosas

Stickers, sodas o dulces pueden dejar las superficies de tu auto pegajosas, es por esto que te recomendamos llevar contigo toallitas húmedas, pueden ser de bebé, desinfectantes o especiales para carro. Así te será posible limpiar tu coche en cualquier parte evitando que se acumule la suciedad y las superficies pegajosas.

Si te es complicado limpiar los portavasos con las toallitas, puedes colocar un calcetín viejo en un vaso, rocía agua con jabón, coloca el vaso en el orificio a limpiar y gírarlo para que quite cualquier suciedad. Una vez limpio, puedes colocar capacillos para cupcakes y así evitarás que las manchas queden en tu coche, haciendo más sencillo el aseo.

6. Dos cubetas para un auto limpio

Si quieres que tu auto se vea como nuevo, debes lavarlo con frecuencia para evitar que se llene de polvo, lodo o cualquier partícula acumulada por el uso constante. Una técnica que te permitirá tener un carro limpio es la de las dos cubetas:

Utilizarás dos cubetas llenas de agua. A una le pondrás champú para auto y la otra la dejarás sin nada. Una vez mojado el carro, sumergirás una esponja en el agua enjabonada y tallarás el toldo. Cuando termines, enjuagarás la esponja en la cubeta de agua limpia y la pasarás para retirar el jabón.

Esta técnica la repetirás por todo el coche hasta que termines. Ford y Auto Zone recomiendan lavar de arriba hacia abajo, ya que de esta forma evitarás ensuciar lo que ya habías limpiado; además de evitar rayar tu auto, ya que las partes más sucias son las inferiores. Una vez que finalices, pasa una manguera con agua para eliminar los residuos de jabón y así evitar manchas.

7. Olor a nuevo

Sin duda este aroma es uno de los más agradables cuando se adquiere un auto, si quieres conservarlo, Ford recomienda limpiar con aire comprimido el polvo y suciedad de los conductos de calefacción y aire acondicionado, ya que “el polvo y la contaminación son los causantes del olor a humedad”; además, debes evitar comer dentro de tu vehículo.

Siguiendo estos sencillos trucos conseguirás un auto limpio, ordenado y con un aroma espectacular.