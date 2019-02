Recrean menú que se sirvió en Titanic

Ciudad de México— ¿Te apasiona la historia del Titanic? Quizá deberías considerar comprar el tour que ofrecen Cookson Adventure y OceanGate, programado para julio.

Y es que la agencia de viajes y la compañía de exploración se unieron para llevar a nueve afortunados a en una travesía submarina hacia los restos del icónico barco. El viaje culminará con una cena muy especial.

El menú será exactamente igual al que se sirvió el 14 de abril de 1912, la última noche antes del hundimiento del barco, e irá acompañado de una botella de Heidsieck Gout Champagne 1907, la cosecha que se sabe se consumió a bordo.

El vino espumoso fue rescatado del naufragio de un buque sueco hundido por un submarino alemán en 1916, informó el portal The Drink Business.

Entre los platos que se ofrecerán están ostras, consomé Olga, salmón, salsa mousseline y pepinos, filete mignon Lili, pato rostizado con salsa de manzana y calvados, duraznos en gelatina de Chartreuse y eclairs de chocolate con crema de vainilla francesa.

Los viajeros irán acompañados de investigadores y científicos a bordo del Titan, el único submarino no gubernamental capaz de sondear profundidades de 4 mil metros.

Esta expedición, que es el primer viaje tripulado desde 2005, podría ser uno de los últimos en realizarse. Un estudio realizado en 2016 reveló que el barco, que está muy oxidado, podría desintegrarse en un plazo de 15 a 20 años.

Aunque la agencia de viajes no ha revelado el costo del tour, OceanGate adelantó a finales del año pasado que el precio podría ser de unos 105 mil 129 dólares (unos dos millones de pesos) lo cual sería el costo equivalente de un pasaje ende primera clase en el Titanic, ajustado a la inflación.