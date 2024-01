¿Qué está detrás de la notable mejora de las velocidades de Internet fijo en todo México en los últimos 7 años?

Distancia: no podemos ignorar que la fibra óptica puede abarcar una mayor distancia sin alterar la transmisión y, lógicamente, la velocidad. Esta es otra de las razones por la cual la velocidad del internet ha mejorado considerablemente, puesto a que ahora se puede llevar el internet a lugares más lejanos y mantener la misma rapidez de conexión.

Interferencia: uno de los mayores inconvenientes para incrementar la velocidad del internet era la interferencia electromagnética del cable de cobre, pero, como la fibra óptica trabaja con luz y no con cobre, no genera dicha interferencia. Esto quiere decir que la transmisión no se ve afectada y por ende tampoco la velocidad.