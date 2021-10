Publican la Pussypedia

Ciudad de México— Todo lo que usted siempre quiso saber, pero temía preguntar está en la Pussypedia que, después de millones de consultas de su versión en línea, se publica ahora como libro.

"Y todo lo que no sabías que no sabías", completa María Conejo, ilustradora de la Pussypedia, con textos de la periodista Zoe Mendelson.

Lanzaron el sitio en 2019 para llenar un hueco de información, movidas por una curiosidad propia sobre sus genitales. Mendelson quería desentrañar si todas las mujeres podían eyacular o no. Salvo un artículo muy técnico, de difícil comprensión, fue difícil encontrar una fuente contundente.

Mendelson le compartió a Conejo, una artista que por años ha trabajado en desestigmatizar al cuerpo, que le parecía increíble que esa información no fuera más accesible.

"Se nos ocurrió que si este problema existía y era fácil de resolver, por qué no hacíamos una plataforma que juntara en un solo sitio información de buena calidad, ilustrada, sencilla, llamativa, amigable y divertida, y que fuera un recurso científico", explica Conejo.

Una amiga en la Universidad de Harvard las asesoró con el mapeo de la información y el proceso de investigación para producir información robusta.

Optaron por la palabra "pussy", en lugar de vagina, debido a que se le asocia con la palabra latina vaina, referida "al estuche que guarda la espada". Y la vagina solo se refiere al canal vaginal. Proponen pussy como "una combinación de vagina, vulva, clítoris, útero, vejiga, recto, ano y quién sabe, quizá algunos testículos".

En el sitio pussypedia.net de la enciclopedia "gratuita, bilingüe e inclusiva" es posible visualizar y explorar una pussy interactiva en 3D.

Un portal de recursos con una investigación rigurosa sobre salud sexual y reproductiva con artículos verificados que "abarcan desde la pubertad hasta el prolapso, la menstruación hasta la menopausia, la salud trans y los derechos reproductivos".

Contribuyeron más de 200 personas en el proyecto que se propone vencer la ignorancia y la vergüenza.

"La premisa más importante es que el conocimiento es poder y la vergüenza es peligrosa. Buscamos empoderar a las personas con pussies a partir del conocimiento de sus propios cuerpos", dice Conejo.

La campaña de fondeo triplicó el monto requerido y fue suficiente para echar a andar la pussypedia en línea.

El libro, en su versión en inglés, fue presentado en What Design Can Do GNP, en el Teatro Ángela Peralta, el 28 y 29 de octubre con 20 conferencistas como la activista y lingüista mixe Yasnaya Aguilar, el arquitecto Michel Rojkind, la diseñadora Bárbara Sánchez-Kane y el tipografista Stefan Sagmeister.

Una versión en español, a cargo de Penguin Random House, será publicada en 2022.