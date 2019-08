Podría el flúor afectar coeficiente intelectual en niños, según estudio

Poner flúor en el agua ha sido aclamado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos como uno de los principales logros de salud pública del siglo XX, pero un nuevo estudio plantea dudas sobre su papel como neurotoxina potencial en el útero, informó CNN.

El estudio, publicado en la revista JAMA Pediatrics el lunes, encontró que los niveles elevados de exposición al flúor durante el embarazo se asociaron con una disminución en el coeficiente intelectual en los niños. Investigaciones anteriores han hecho hallazgos similares, pero este es el primer estudio de este tipo que evalúa el efecto del fluoruro en las poblaciones que reciben en lo que el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos considera niveles óptimos de 0.7 miligramos de flúor por litro de agua potable, como se hace en Estados Unidos y Canadá.

Los autores del nuevo estudio evaluaron 601 pares de madres e hijos canadienses, rastreando la exposición al fluoruro de 512 de las madres al observar la concentración promedio de flúor en las muestras de orina tomadas durante sus embarazos como un indicador de la exposición prenatal a la sustancia. Los autores también estimaron la ingesta diaria de flúor de las madres preguntando por su ingesta de bebidas, incluida el agua del grifo.

Entre las edades de 3 y 4 años, todos los niños nacidos de las madres estudiadas se sometieron a pruebas de CI.

Los autores encontraron que por cada 1 miligramo adicional por litro en la concentración de fluoruro en la orina de una madre, había una caída de 4.5 puntos en el cociente intelectual en los hombres. El estudio no encontró una asociación tan significativa en las niñas ni examinó por qué los niños se vieron más afectados.

Los investigadores dicen que se necesita más investigación sobre si los niños son más vulnerables a la neurotoxicidad por flúor, especialmente teniendo en cuenta que los niños tienen una mayor prevalencia de trastornos del desarrollo neurológico, como el autismo y el trastorno por déficit de atención.

Los investigadores también midieron la ingesta de flúor en 400 de las madres contra los puntajes de CI de sus hijos. Dicen que esta medida podría reflejar la exposición postnatal al fluoruro porque un niño probablemente ingiere el mismo tipo de agua que la madre durante el embarazo.

Los autores creen que la concentración de orina refleja mejor la exposición prenatal. Descubrieron que por cada aumento promedio de 1 mg / L en la ingesta de flúor por parte de una madre, había una caída de 3.7 puntos en el coeficiente intelectual del niño, independientemente del género.

“A nivel de población, eso es un gran cambio. Eso se traduce en millones de niveles de CI perdidos”, dijo la autora del estudio Christine Till, profesora asociada en el Departamento de Psicología de la Universidad de York en Toronto.

Till y sus colegas controlaron sus hallazgos de ingresos y educación, así como otras exposiciones a elementos como el plomo, mercurio, manganeso, PFOA y arsénico, pero reconocieron que puede haber exposiciones desconocidas que podrían haber influido en sus hallazgos. “Siempre habrá cosas que no medimos, porque no sabíamos que existía”, dijo Till.

La fluoración sigue siendo un tema polémico

Los críticos señalaron la diferencia entre niños y niñas como un problema en el estudio.

“La diferencia de género en los resultados dificulta la interpretación. En este punto, la diferencia de género es problemática”, dijo la Dra. Aparna Bole, presidenta del Consejo de Salud Ambiental de la Academia Estadounidense de Pediatría. Bole dijo que esta investigación por sí sola no cambiará ninguna de las recomendaciones de la organización para usar fluoruro para prevenir las caries, pero “creo que el estudio fue bien hecho y que el comentario fue considerado”.

Grainne McAlonan, profesora de neurociencia traslacional en el Instituto Sackler para el Neurodesarrollo Traslacional en el King’s College de Londres, dijo que si bien los hallazgos fueron estadísticamente significativos, no se podía hacer demasiado con ellos en un sentido práctico. “En realidad, la diferencia promedio en los niveles de fluoruro entre la mayoría que vive en áreas de bajo y alto contenido de fluoruro no está cerca de 1 mg / L. Los niveles promedio de fluoruro urinario en áreas no fluoradas es de 0.4 mg / L, mientras que en áreas más altas, es casi 0.7 mg / L, una diferencia de solo 0.3 mg / L “, dijo McAlonan.

Alrededor del 66% de todos los residentes estadounidenses reciben agua fluorada, pero la fluoración del agua ha sido polémica desde que fue implementada por los municipios locales en la década de 1950, debido a teorías de conspiración y problemas de salud.

Las preguntas sobre la fluoración del agua a veces se han considerado “ciencia marginal”, y el consejo editorial de JAMA Pediatrics reconoció que publicar el documento podría generar controversia.

En una nota del editor, el editor de la revista, el Dr. Dimitri Christakis, director del Centro para la Salud, el Comportamiento y el Desarrollo Infantil del Instituto de Investigación Infantil de Seattle, escribió que la revista estaba “comprometida a difundir la mejor ciencia basada completamente en el rigor de los métodos y la solidez de las hipótesis probadas, independientemente de cuán controvertidos puedan ser los resultados”.

Se necesita más investigación

En un editorial adicional, David Bellinger, profesor de neurología en la Facultad de Medicina de Harvard, escribió que los hallazgos aún deben replicarse y que ningún estudio podría determinar la seguridad y la eficacia del fluoruro. Pero, agregó, “a pesar de estas consideraciones, la hipótesis de que el fluoruro es un tóxico para el neurodesarrollo ahora debe considerarse seriamente”.

En un correo electrónico a CNN, la Dra. Pamela Den Besten, profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad de California en San Francisco, dijo: “El flúor sigue siendo una herramienta segura y efectiva para la prevención de caries”. Den Besten ha estudiado el papel del fluoruro en la fluorosis, una condición que resulta del exceso de exposición.

Sin embargo, también señaló que el fluoruro es más efectivo en aplicaciones tópicas y agregó que “mi sesgo, dados los hallazgos de este y otros estudios, es centrarme en la entrega de fluoruro a través de estrategias que no requieren la ingestión de fluoruro”. Agregó que no sería irrazonable que las mujeres embarazadas usen agua embotellada con bajo contenido de flúor durante el embarazo en lugar de agua del grifo.

En una declaración, la Asociación Dental Americana dijo: “Damos la bienvenida a este y otros estudios científicos del problema para ver si los hallazgos se pueden replicar con métodos que demuestren evidencia más concluyente”.