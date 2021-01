Planean venta de mural de Diego Rivera en San Francisco

Reforma

Ciudad de México.- En un intento por solventar sus dificultades financieras, el Instituto de Arte de San Francisco (SFAI) pondría a la venta uno de sus mayores tesoros: un mural de Diego Rivera de 1931.

Valuado en 50 millones de dólares, el mural podría ser adquirido por el cineasta George Lucas, quien construye en Los Ángeles el Museo Lucas de Arte Narrativo.

The New York Times reportó que debido a sus dificultades financieras, el SFAI considera poner a la venta el mural "The Making of a Fresco Showing the Building of a City".

Se trata de uno de los tres murales que Rivera completó entre 1931 y 1940 en San Francisco.

En una carta del 23 de diciembre dirigida al personal y a la facultad por la vicepresidenta y decana de asuntos académicos, Jennifer Rissler, dejaba ver que "todas las opciones para salvar al SFAI" estaban sobre la mesa.

De acuerdo con una fuente presente en una reunión previa el 17 de diciembre, Pam Rorke Levy, presidenta de la junta de la escuela, reveló que Lucas estaría interesando en comprar el mural para su museo.

El reporte de The New York Times refiere que Levy habló con miembros de la facultad sobre otro plan mediante el cual el Museo de Arte Moderno de San Francisco se haría con la propiedad del mural pero lo dejaría en el campus como un espacio anexo.

Los problemas financieros de la escuela datan de un préstamo de 2016 para construir un nuevo campus, pero la situación financiera empeoró durante la pandemia.

La posible venta ha provocado reacciones de rechazo por parte de miembros de la facultad y personal del instituto.