Pide que Tinder verifique peso de mujeres 'para no salir con gordas'

Ligar en Tinder no es tan sencillo como parece, pero puede serlo con estos tips, sin embargo, también puede traer aventuras macabras como te contamos aquí. Pero hoy no hablaremos de eso, sino de una extraña petición que hizo un sujeto en la app de citas.

Luego de que Tinder anunciara una verificación de estatura para hombres, un hombre pidió que también se introdujera una verificación de peso para las mujeres, pues asegura que muchas mienten con tal de conseguir una cita.

Lo que no entendió el usuario es que la verificación de estatura para hombres, era solo una broma de April Fool’s, que se celebra el primer día de abril. Duh.

"Tinder acaba de anunciar una configuración para que los hombres muestren su altura, bajo el razonamiento de que muchos mienten sobre su altura en la aplicación y hay mujeres que son engañadas con la estatura”.

"Pero puedo asegurar que no harán nada por el peso de las mujeres. Tengo amigos que han sido engañados con la gordura de ellas. Así que es básicamente lo mismo”.

"¿Por qué demonios deberían los hombres mostrar su altura si las mujeres no muestran su peso? Es muy tonto para mí. ¿A una chica no le gusta un chico por su altura y le dicen ‘Bien niña! ¡Poder femenino!

...Pero si a un chico no le gusta una chica porque está gorda…’¡Misógino!, ¡estúpido!, bla, bla, bla.

"Me molesta el hecho de que las mujeres no estén sometidas a los mismos estándares sociales con respecto a la atracción que los hombres”.

"No tengo ningún problema con una mujer si está gorda. Simplemente no me siento atraído por ella. Así como está totalmente bien si ella no se siente atraída por mí si mido 1.60”.

Lamentablemente, muchos estuvieron de acuerdo con su punto de vista y compartieron sus pobres argumentos: “Creo que en la verdadera igualdad de género, que lo hagan”, otro comentó “Se les debería pedir verificación de peso y estatura para ambos”.

Sí, así como lo lees. Para muchos, pedir que hombres y mujeres den los datos de su talla, es 'la verdadera igualdad de género'. ¡Por favor! ¿Tú qué piensas de esta idea?