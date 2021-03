Para apostar, relajarse

Anteriormente me referí a él y su extraña especialización, en un mundo que créame, necesita a más ‘Gerardos’.

La puerta del consultorio se abrió dejando entrelucir a mi terapeuta de juegos de azar. Gerardo calmó mis nervios con un vaso de agua y encauzó mis ideas al tiempo que me dejé caer en el reconfortante diván.

Durante un tiempo traté de acomodar mis pensamientos pensando en las buenas rachas. Todo lo que supe ganar en una época y lamentablemente perdí después convirtiéndome en un desdichado.

Mi terapeuta observaba mi angustia y abatimiento siempre en silencio. Le hablé sobre casinos, martingalas, cartas y formaciones de equipos. Hay casinos donde al perder, lo marginan. Le diría más, lo hacen perder. Uno pierde como autómata. Inventan reglas sobre la marcha y la banca se erige victoriosa.

Otro jugador me hablaba muy fuerte al oído: “A mí me hubiese rendido solicitar otra carta porque si pedía otra sacaba escalera real y ganaba todo. Y, en la mano anterior saqué par de as y otro sacó póker”.

Un parlante con la voz de los comentaristas a todo volumen relataba nuestras jugadas por todo el casino. Era como si estuviésemos perfectamente guionados. Anticipaban nuestros cálculos y jugadas. La talladora esperaba y nos miraba tiernamente como a moscas sobre un terrón de azúcar. Era muy difícil ganar.

Cuando terminé el relato circunstanciado de los hechos Gerardo mencionó palabras mágicas. Dijo: “entre a casino online y si no ve buenos resultados, le asigno otra sesión en la semana”. “Le digo más, muchos pacientes agradecen mi hospitalidad aseverando sus éxitos en la Champions League, apuestas deportivas ”.

Fue en ese mismo momento que los recuerdos dejaron de agolparse furiosamente y volví a la realidad. Esa noche afiné el ojo e imaginé las posibles jugadas. Sentí el vestuario, el césped, las corridas a la par de los jugadores.

