NEAR Protocol, XRP y Milei Moneda: el trío de monedas preparado para el despegue

"El NEAR Protocol se prepara para un gran avance ya que los expertos pronostican ganancias a largo plazo".

El XRP de Ripple experimenta una desaceleración en el impulso de los precios a medida que los inversores obtienen ganancias.

Milei Moneda está impulsanda reformas económicas, ya que $MEDA pretende duplicar el dinero de los inversores.



Mientras el mercado de criptomonedas se prepara para que la carrera alcista se acelere a fondo, muchas altcoins ya están generando enormes ganancias a los inversores. Según los informes de los expertos, la moneda meme novata Milei Moneda ($MEDA) se une al NEAR Protocol (NEAR) y Ripple (XRP) como las tres principales criptomonedas al borde de una bomba. Si estás pensando en "¿qué cripto debería comprar?" Milei Moneda, NEAR Protocol y XRP podrían ser tus opciones más viables en este momento.

Economiza como Milei: ¡Invierte en $MEDA!

NEAR Protocol para ganancias a largo plazo

Pregúntale a cualquier desarrollador de Blockchain sobre la popularidad del NEAR Protocol como una cadena de bloques impresionante, que depende de su rendimiento, su rápida velocidad de transacción y sus soluciones escalables para DApps. Si bien el token NEAR existe desde hace un tiempo, sus movimientos de precios no fueron los más emocionantes durante mucho tiempo, y eso explica por qué muchos expertos etiquetan al NEAR Protocol como "el gigante dormido". Sin embargo, la moneda recientemente comenzó a mostrar cierto potencial alcista.

El aumento del precio de NEAR del 125% en un mes da la sensación de que NEAR está acompañando el reciente aumento del mercado de cifrado. Además, según CoinMarketCap, el volumen de NEAR ha superado recientemente la marca de los 1,000 M$, lo que sugiere que ha habido mucha actividad e interés en NEAR. Para los inversores a largo plazo, este podría ser el punto de entrada adecuado para comprar NEAR y HODL.

Aunque todavía está lejos de su ATH, hay optimismo notable e indicaciones claras de que el precio NEAR se dispararía. Los expertos recomiendan comprar NEAR a HODL.

¿Deberían los inversores preocuparse por el retroceso del precio de XRP?

Ripple tuvo un febrero difícil ya que las controversias sobre los rumores de manipulación de precios siguieron a XRP. Fue necesaria la intervención del CTO de Ripple, David Schwartz, para calmar la tensión antes de que se convirtiera en un gran escándalo. Schwartz había salido a tranquilizar a los miembros de la comunidad de Ripple sobre la transparencia en las ventas y operaciones de Ripple. A pesar de estos rumores, XRP experimentó un aumento del 15,8% en febrero.

Después de una buena racha de movimientos de precios, diferentes medios de noticias criptográficas han informado que los titulares de XRP han obtenido ganancias por una suma de 370 M$ hasta ahora solo en marzo. No está claro si esto es en anticipación de la fecha límite del 22 de marzo para la demanda entre la SEC y Ripple. Sin embargo, muchos expertos creen que este desarrollo es solo un retroceso menor del precio y que XRP reanudará su tendencia alcista en unos días.

Si bien hay sentimientos positivos sobre NEAR y XRP, Milei Moneda es una ICO de criptomonedas con mayores perspectivas.

Milei Moneda puede generar un retorno de la inversión del 100%

Milei Moneda es la mejor ICO para cualquier inversor que esté considerando qué criptografía comprar para obtener ganancias masivas en este momento, y las razones no son descabelladas. En su centro, el proyecto refleja la virtud del famoso gobernante argentino, Javier Milei. La rebelde moneda meme aboga por una sociedad donde la tecnología blockchain inspire ideas innovadoras que impulsen las economías hacia la prosperidad. El proyecto emplea la comunidad, el humor y el radicalismo como modelo para el compromiso político.

Otra característica atractiva de Milei Moneda es su liquidez bloqueada para ganarse la confianza de los inversores. Los inversores no tendrían que preocuparse por ser resistentes. Además, para mantener una valoración constante, la moneda meme tiene un sistema deflacionario en el que se quemaría el 5% del suministro de $MEDA.

En la comunidad Milei Moneda, los miembros disfrutarán de reembolsos y recompensas por apostar en NFT. Los miembros también tendrían la oportunidad de contribuir a la toma de decisiones durante las reuniones, durante las cuales podrían incluso ganar bonificaciones por propuestas de gobernanza.

El precio de $MEDA se fija en 0,010 para la Etapa 1 de preventa. El precio de lanzamiento proyectado de $0,020 significa que los primeros inversores pueden anticipar ganancias del 100% en sus tokens $MEDA.

