Navidades en Nueva York, un sueño hecho realidad

Las principales plataformas de streaming ya lo tienen claro: es navidad en Nueva York y sus calles, decoración y las películas que se han grabado allí, así lo cuentan.

Pero antes de comenzar a planificar todo lo que se puede hacer en la ciudad, es necesario garantizar el acceso a Estados Unidos mediante el chequeo de los documentos para viajar a nueva york que exigirán en la frontera y en los aeropuertos que pasan, para viajeros que son mexicanos, por contar con un visado de estancias cortas donde se especifican datos como la tenencia de un pasaporte mexicano en regla y que no caduque en los siguientes 6 meses al viaje, la capacidad económica de afrontar el viaje, el tipo de motivo que le hace a uno desplazarse hasta Nueva York (trabajo o turismo).

Clarificado esto en alguno de los consulados o embajadas que tiene Estados Unidos en México y con la documentación en regla es ya, ahora sí, el momento de soñar con las navidades en una de las ciudades más increíbles del mundo.

Nueva York se empieza a engalanar de fiesta desde que pasa Acción de Gracias, incluso antes comienza ya a mostrar en sus escaparates cuál es uno de los momentos más mágicos para los turistas que recalan en alguno de sus aeropuertos.

Sin duda, es uno de los momentos más mágicos para una ciudad que siempre tiene algo que ofrecer, aunque las luces, la sensación de magia y los escaparates dotan a la Gran Manzana de un halo casi casi irreal.

De hecho, tanto lo saben que hay tiendas dedicadas, en exclusiva, a esta época festiva. Una, en pleno Little Italy (Christmas in New York), muestra durante todo el año toda una colección de objetos decorativos a los que no se puede uno resistir. La otra, en las proximidades de Central Park (Christmas Cottage), llena de adornos sus paredes para disfrutar elegir entre todos cuál llevarse de recuerdo.

Si durante el año se disfruta revisando sus hitos turísticos, es en Navidad cuando se potencia. Por ejemplo, nada como acercarse hasta el árbol iluminado del Rockefeller Center, un ejemplar tan alto que es imposible pensarlo antes de verlo in situ. Su iluminación y la pista de patinaje que se sitúa en el bajo del edificio, uno de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad, ofrecen ese entorno perfecto para disfrutar de tiendas como Lego o, simplemente, de uno de los lugares céntricos más transitados de la ciudad.

Los ángeles y figuras que rodean la plaza que preside el Rockefeller merecen una foto, así como subir a su azotea, ya sea de día o de noche, dependiendo de la vista que quiera verse…

Desde ahí a la fachada de City Radio Hall queda poco y merece la visita ya que el árbol que iluminan también sobre ella es todo un espectáculo en sí mismo. De ahí a darse un paseo por la decoración gigante de la Sexta Avenida hay apenas unos pasos, pero no puede dejar de hacerse.

Y, ¿quién va a perderse Times Square en esta época? Además, si te pilla el 31 de diciembre por aquí, es el lugar en el que disfrutar de la cuenta atrás para dar la bienvenida al nuevo año al más puro estilo neoyorquino.

Los mercadillos navideños llenan también la ciudad ofreciendo al turista y a los neoyorquinos la posibilidad de disfrutar de artesanía y de las tendencias cada año. El de Bryant Park es uno de los más famosos por las casetas y la pista de hielo que lo preside, pero no es el único. Quizá uno de los más especiales es el que se instala en Grand Central Terminal, la estación que aparece en todas las películas y que no puede dejar de visitarse…¡incluso para planificar alguna escapada de ida y vuelta en el día!

Si se viene de pasear y pasar el día, porque merece un día completo, en Central Park, el mercadillo de Columbus Circle no deja indiferente a nadie.

¿Qué decir de los escaparates más famosos de toda la ciudad? Sin duda hay dos que no hay que perderse, pero no son los únicos. Tiffany’s y Macy’s son los más famosos de todos por el esfuerzo que hacen cada año por sorprender a los viandantes con un espectáculo en sus fachadas, pero el de Bloomingdale’s o el de Saks Fifth Avenue tampoco decepcionan año tras año.

Sus museos pueden ser un plan de día maravilloso. Desde el MET, pasando por el Moma o cualquiera de los pequeños que esconden sus calles, permiten un espacio de arte a todo un recorrido lleno de color navideño.

No hay que olvidarse de otros hitos como Wall Street, el Empire State, el One Trade Center o cualquiera de los grandes rascacielos que coronan la ciudad y la zona más financiera de Manhattan, pero también Brooklyn o incluso una escapada a Coney Island permite al turista llevarse el alma de NY para siempre.