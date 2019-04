Mujeres necesitan dormir al menos 20 minutos más que los hombres

Ciudad de México.- Las mujeres necesitan dormir más que los hombres, al menos 20 minutos, debido al cerebro multitarea y ocupado de las mujeres, dijo Jim Horne, director del Centro de Investigación del Sueño y autor del libro Sleepfaring: A Journey Through The Science Of Sleep al Daily Mail en entrevista.

El experto señala que el sueño ayuda a que el cerebro se recupere y autorepare, pues se desconecta de todos los sentidos en un sueño profundo.

Es un hecho que mientras más se use el cerebro en el día, más va a necesitar recuperarse, por lo que se necesitará un sueño mayor. Se dice que las mujeres necesitan más descanso porque las tareas que realizan las hacen a la vez, además de que son más flexibles, esto hace que su actividad cerebral sea mayor que la de los hombres, publicó El Universal.

Sin embargo, aquellos hombres que tienen un trabajo complejo en el que se necesite tomar muchas decisiones y pensamiento lateral también podrían necesitar dormir más que los demás, pero no tanto como la mujer.

Se debe a cuestiones fisiológicas en el cerebro de las mujeres, pues están configurados de manera diferente a los hombres, además de ser más complejos. Horne comenta que, “el promedio es de 20 minutos más, pero algunas mujeres pueden necesitar un poco más o menos que esto”.

Se sabe que se necesitan de entre seis u ocho horas de sueño en la noche, no obstante, esto varía según las necesidades individuales de cada uno, pues hay quienes pueden estar excelentemente bien durmiendo seis horas y hay quienes no lo aguantarían.

A pesar de eso lo que importa es que las personas duerman lo necesario para no sentirse agotados durante el día.