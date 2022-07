'México' es una de las contraseñas más usadas en México

Continuamente aparecen reportes que analizan las contraseñas más utilizadas en México y en otras partes del mundo, ya que cada cierto tiempo se producen filtraciones de las bases de datos en grandes plataformas, como Facebook o Twitter, que a su vez permiten a las empresas de ciberseguridad estudiar los principales hábitos de los usuarios en este aspecto. Y siempre que aparece un nuevo estudio, se apunta a la misma conclusión: seguimos utilizando claves personales demasiado débiles.

¿Qué es una contraseña débil?

Quizá te preguntes cómo puede ser que una contraseña sea débil si no la conoce nadie más que tú. Por supuesto, es un buen hábito mantener una contraseña en secreto –de otro modo, no serviría para mucho–, pero este no es el único requisito que debe tener una contraseña para proteger tus cuentas online. Como puedes imaginar, si tu contraseña es ‘1234’, da igual que no se la hayas dicho a nadie: es una clave muy fácil de adivinar, y esto lo saben muy bien los hackers.

Las contraseñas demasiado simples suponen un serio riesgo de seguridad para sus propietarios, así que hay que evitar las combinaciones sencillas de números o letras como ‘12345678’, ‘asdf’ o ‘qwerty’, las fechas de nacimiento o de aniversario y cualquier otro término que pueda asociarse con nosotros o con nuestros gustos. Nombres de seres queridos, mascotas, parejas o del equipo de fútbol favorito deben quedar totalmente descartados.

Una de las claves más usadas en el país es la palabra ‘México’

Por eso es tan mala noticia que, en México, una de las contraseñas más utilizadas sea justamente la palabra ‘México’. De nuevo, se trata de una contraseña muy predecible que los hackers pueden aprovechar para acceder a las cuentas de quienes la emplean. Y mucho más ahora que saben a ciencia cierta que es una de las claves más utilizadas, no solo entre quienes viven en México, sino también –y sobre todo– entre quienes emigraron a los Estados Unidos y sienten nostalgia de su tierra.

Las únicas contraseñas seguras son las que presentan un nivel de complejidad tan alto que resultan imposibles de adivinar. Por ejemplo, las que combinan aleatoriamente letras, números y caracteres especiales. ‘32h8w#_91k’ podría ser un buen ejemplo de una contraseña segura. Sin embargo, mucha gente continúa evitando estas claves debido a que son difíciles de recordar y, si las olvidan, pueden perder el acceso a sus propias cuentas. Pero esto ya no es un problema gracias a que un gestor de contraseñas , que nos permite almacenar estas claves de forma segura y rellenarlas automáticamente cuando accedemos a nuestras cuentas online.

El riesgo aumenta con un mayor número de cuentas online

Es importante tener presente que, hoy en día, una persona promedio utiliza aproximadamente unas 100 cuentas online, con lo que la cantidad de contraseñas que manejamos a diario es mucho más alta de lo que creemos. Puede parecerte que no tienes tantas cuentas en internet, pero si empiezas a hacer una lista seguramente terminarás con una cifra similar. Ponte a pensar: tu correo electrónico, tus redes sociales, tus cuentas del trabajo, tus videojuegos online…

Incluso cada tienda donde hacemos una compra por internet nos invita a registrarnos en ella, así que la cantidad de cuentas que seguramente abriste en su día y olvidaste poco después puede ser abrumadora. Eso tiene muchos riesgos, pero hay dos que destacan por encima de todos: la tendencia a usar contraseñas fáciles de memorizar –porque muy pocas personas podrían recordar 100 claves complejas diferentes– y, en especial, la reutilización de contraseñas .

Las filtraciones online son más frecuentes de lo que parece

Puede parecer que nuestra contraseña de Google o las claves de Apple están seguras siempre y cuando no se las digamos a nadie, pero el problema es que nosotros nunca somos la única persona que conoce nuestras contraseñas. Tu clave de Google, por ejemplo, es conocida por esta gran empresa, y lo mismo ocurre con tus claves de Microsoft, Amazon o Facebook. Y estas compañías pueden verse afectadas por ciberataques.

El caso de Facebook es especialmente preocupante después de haber sufrido numerosos hackeos y filtraciones de claves en los últimos años que dejaron expuestas las contraseñas de millones de usuarios. Muchos de esos usuarios de Facebook ni siquiera saben que sus contraseñas quedaron expuestas todavía hoy, mientras las claves continúan en circulación en la Dark Web, donde los hackers pueden acceder a ellas para explotarlas. Por eso, es fundamental evitar las contraseñas demasiado sencillas, la reutilización de contraseñas y, en lo posible, el uso de plataformas online que tengan un largo historial de filtraciones.