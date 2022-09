Los mejores juegos online inspirados en el rock

Los casinos online cada día se adaptan mejor a todos los públicos, esta vez, la música heavy metal es la protagonista. Con la creación de juegos tragamonedas inspirados en iconos del metal de todos los tiempos, hace que apostar sea mucho más divertido. Una de las elegidas es la banda de thrash metal, Testament, en la que puedes jugar mientras escuchas los mejores temas. No es la única, conoce más y ten una experiencia diferente en un casino online.

Disfruta de juegos inspirados en bandas legendarias

Comienza a mover la cabeza al escuchar las canciones de las bandas más populares del rock. Si eres aficionado a la buena música y a los juegos de apuesta, te encantará ingresar en un casino online y pasarla bien.

Descubre el juego online de tu banda favorita:

Motörhead

Una de las bandas icónicas del rock de finales de principios de los 80s. Ahora, puedes disfrutar de todos sus temas en una tragamonedas diseñada con todo el estilo Motörhead. Creada por el reconocido proveedor de juegos NetEnt, ha sacado todo lo mejor de la esencia de la banda, para encapsularla en un juego de casino con gráficos de lujo. La máquina está compuesta de 5 rodillos con 76 líneas de pago. Incluye símbolos característicos del rock, y se juega en un ambiente de guitarras, baterías y amplificadores.

El juego tiene la función extra «Mystery Rell», se trata de símbolos misteriosos, cuando los carretes dejen de girar, los símbolos se revelarán al azar. Esta modalidad puede ser una ganancia inesperada. Otra característica especial es «Bomber» en esta ocasión los carretes tendrán una serie de símbolos de misterios, que se revelarán al terminar el giro. La slot contiene un RTP de 97%.

Testament

Play N Go nos ha traído la tragamonedas de thrash metalera de la banda Testament. Una super slot con un ambiente de juego que te hará mover las greñas mientras apuestas. Cuenta con 5 rodillos con la que se pueden obtener 243 líneas de pago. Además, integra los símbolos de scatter, comodines y tiradas gratis, recursos necesarios para obtener una apuesta exitosa. La adrenalina que libera la música hará que puedas sentir la emoción de apostar en una tragamonedas metalera.

Una función especial es que recibirás tres tiradas gratis, y según la canción que esté sonando conseguirás mejoras. Por ejemplo: al escuchar Dark Roots Of Earth, símbolos comodines; en Throne of Thorns, tendrás 2400 líneas de pago; y al sonar Cold Embrace, se congelarán los símbolos wilds. Contiene un retorno del jugador de 96.2%.

Sabaton

De nuevo Play N Go trayendonos una tragamonedas al mejor estilo del heavy metal. En esta ocasión la inspiración del juego ha sido la banda sueca Sabaton. Es una de las tragamonedas que mejor pagan, alcanzando una recompensa máxima de 5000x, aunque tiene una alta volatilidad, con solo 10 líneas de pago. Dentro del juego contarás con símbolos misteriosos, comodines, carretes encadenados y los populares Battalion Spins. La slot ha sido diseñada con inspiración de ejércitos modernos y medievales.

La imagen del cantante de la banda es uno de los símbolos, al acertar por sus propias combinaciones, ganarás 100 veces lo apostado. Al usarse como comodín se puede participar de otras combinaciones, junto a símbolos comunes. Entre las características especiales está la chained reels, al dispararse se sincronizan tres carretes con símbolos idénticos. Last stand, se cubren uno o dos comodines en la misma cantidad de carretes. Contiene un retorno del jugador de 96.5%

Guns N’ Roses

Una tragamonedas creada por NetEnt inspirada en la famosa banda de hard rock, Guns N’ Roses. El desarrollador creó una slot sencilla, con una volatilidad media baja, y con solo 20 líneas de pago, pero con un beneficio de hasta 1250x. Además, tiene un retorno del jugador que alcanza el 97%. Cuenta con cinco rodillos y botón de giro automático, presiónalo para sorprenderte. Una vez en el juego puedes disfrutar de los temas más destacados de la banda como Sweet Child O’mine o Welcome to the Jungle, te encantará jugar al mejor ritmo del rock.

Uno de los beneficios de los comodines es que una vez salen en uno de los carretes se puede expandir a los demás, teniendo mayores posibilidades de ganar. Por otro lado, los símbolos de vinilo al aparecer en los carretes 1, 3, y 5, se activará una ronda especial. Integra 15 símbolos que hacen referencia a la mejor época de la banda. Un juego creado con gráficos de alta definición (HD).

Ozzy Osbourne

La leyenda viva del heavy metal ha regresado, y esta vez, con una super tragamonedas que te hará ganar hasta 5000x tu apuesta. Al mejor estilo de Ozzy, la slot cuenta con símbolos como calabera, cruz, cuervo y diferentes gestos del cantante. NetEnt ha creado el juego con 20 líneas de pago, 5 rodillos y 3 filas. Uno de sus mayores beneficios es el «Charge Up» al obtenerlo conseguirás símbolos de mejora, premios de monedas, multiplicadores y símbolos wild, que aumentarán las probabilidades de ganar.

La función apuesta extra te permitirá recibir un giro adicional, aumentando el valor de los multiplicadores. La tragamonedas cuenta con un retorno del jugador de 96.7%. Con una volatilidad de media.