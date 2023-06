¡Llévate los 366 millones de dólares del Powerball desde México!

La lotería Powerball no para de crecer y este sábado 17 de junio ofrece el premio mayor más grande del mundo en la actualidad: ¡$366 millones! (equivalentes a 6,4 mil millones de pesos).

Para conseguir tus boletos oficiales desde México, entra en TheLotter , la empresa líder en la industria de la lotería online y ¡juega cuando y donde quieras!

TheLotter es uno de los sitios de lotería más visitados por estos días en México, tanto por los increíbles premios mayores acumulados, como también por el enorme porfolio de ganadores de la plataforma, en el que los latinos destacan de manera especial.

Con afortunados ganadores de México, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Chile y Ecuador, TheLotter ha entregado premios extraordinarios que alcanzaron los ¡30 millones de dólares! Nuestro último ganador latino es A.U. de Chile, que el 19 de mayo de 2023 ganó un fabuloso premio de $10.000.

¿TheLotter es confiable?

¡Por supuesto! TheLotter es una empresa regulada en la Unión Europea y licenciada por la Autoridad del Juego de Malta (MGA), por eso el cobro de todos los premios está siempre garantizado. Con oficinas en más de 20 países, incluido México, la empresa cuenta con una garantía de devolución del dinero si el usuario no está satisfecho con el servicio. Y si tienes dudas o preguntas, el portal pone a disposición de los jugadores un Servicio de Atención al Cliente profesional y en español las 24 horas.

¿Cómo comenzar?

Puedes jugar a la lotería en línea con solo unos sencillos pasos:

Entra a TheLotter y crea tu cuenta. Selecciona Powerball de la lista de más de 50 grandes loterías mundiales. Elije tus números de la suerte y luego haz clic en Jugar. Elije tu método de pago preferido y confirma tu pedido.

¡Listo! Los representantes locales de TheLotter en Estados Unidos comprarán el boleto oficial en tu nombre y podrás verlo escaneado en tu cuenta personal antes del sorteo. ¡Cuando ganes serás notificado por correo electrónico o SMS y disfrutarás de tus premios al completo, 100% sin comisiones!

¿Cómo se cobran los premios?

Cuando ganes premios menores a $200.000, el dinero se depositará directamente en tu cuenta bancaria. En caso de haber tenido la suerte de ganar el premio mayor del Powerball , recibirás tu boleto para que cobres tu premio personalmente. En este caso, la empresa correrá con todos los gastos para que viajes a retirar tu premio y no tengas que preocuparte por nada.

Son muchísimos los jugadores que han reclamado increíbles premios en los 20 años de historia de TheLotter . ¡El portal cuenta con más de 120 millones de dólares pagados a más de 8 millones de boletos ganadores de todo el mundo!

¿Es seguro y legal jugar al Powerball online?

¡Sí y sí! En primer lugar, jugar en línea con TheLotter es completamente seguro ya que todos tus datos personales y de pago están encriptados bajo la seguridad de Geotrust 128 SSL bit. En cuanto a si es legal jugar loterías estadounidenses desde el extranjero, Estados Unidos no prohíbe que los extranjeros o turistas cobren sus premios de lotería. Eso significa que si ganas el premio mayor de $366 millones, no hay ninguna razón por la que no puedas reclamarlo. ¡Aún mejor, lo cobrarás SIN comisiones!

¿Cuándo es el próximo sorteo?

El Powerball de Estados Unidos sorteará 366 millones de dólares este sábado 17 de junio. ¿Qué estas esperando para comprar tus boletos oficiales? ¡Apúrate antes de que caiga!

TheLotter es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/CRP/402/2017 emitida el 08/07/2021). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para más información de juego responsable, visite: rgf.org.mt.