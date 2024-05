Las mejores casas de apuestas en Estados Unidos de 2024

¿Estás en busca de casas de apuestas en línea en Estados Unidos? ¡Este artículo será de tu interés! En esta lista seleccionada y curada por nuestro equipo, analizaremos cuáles son los sitios más destacados para realizar apuestas desde Estados Unidos, ofreciéndote información actualizada hasta el 2024, y detallaremos las distintas características de cada uno, como sus ventajas y otros aspectos relevantes. De acuerdo a nuestra lista, la mejor casa de apuestas por lejos es BetOnline. ¡Sigue leyendo para optimizar tu experiencia en las apuestas en línea!

Las mejores casas de apuestas en Estados Unidos 2024

BetOnline - Mejor casa de apuestas en línea Bovada - Mejor casa para apuestas combinadas TG Casino - Mejor casino en línea para teléfonos móviles Everygame - Casa de apuestas que se destaca por su programa de referidos BetNow - Un sportsbook inolvidable BetUS - Mejor casa para apuestas en vivo MyBookie - Sitio con mayor variedad de apuestas deportivas BUSR - Sitio de apuestas con la más simple interfaz Sportsbetting.ag - Casa de apuestas que destaca su sección de póker Jazz Sports - Gran casa de apuestas que acepta diversos métodos de pago

Ranking de las mejores casas de apuestas

En el siguiente listado enumeramos las mejores casas de apuestas en línea de Estados Unidos, aportando la información necesaria para que puedas elegir tu sitio favorito. No sólo mostraremos los puntos importantes de cada uno de ellos, como sus cualidades y fortalezas, sino que también comentaremos sus contras.

1. BetOnline - Mejor casa de apuestas en línea

De acuerdo a esa experta lista de sitios de apuestas , BetOnline es la casa de apuestas número uno en Estados Unidos, gracias a sus cuotas mejoradas y a la amplia variedad de eventos disponibles para realizar apuestas. Se destaca por la facilidad y rapidez para realizar depósitos y retiros, y su servicio al cliente resalta entre sus competidores otorgando ayuda de manera amable y simple. Lo que encontramos como algo negativo en este sitio, es que no ofrece opción de idioma en español. Esta es sin duda, la mejor casa de apuestas deportivas en Estados Unidos de 2024.

Pros:

Servicio al cliente de respuestas rápidas.

Variedad de juegos deportivos, sports, juegos de casino y apuestas en vivo.

Amplia variedad de eventos

Contras:

El sitio no ofrece opción en español.

2. Bovada - Mejor casa para apuestas combinadas

Bovada es el segundo sitio de casas de apuestas en línea, otorgando una gran variedad de opciones de servicios de apuestas deportivas en Estados Unidos. Esta casa de apuestas se destaca por su oferta de apuestas combinadas y cuenta con ligas prominentes como la NBA y la NFL, entre otras opciones para sus usuarios. Para los residentes en Estados Unidos, Bovada presenta apuestas deportivas, carreras de caballos o juegos de casino o casino en vivo por ejemplo.

Pros:

No tiene un mínimo de depósito.

Incluye diversos juegos, incluidos los juegos de casino.

Ofrece variedad de apuestas combinadas.

Cuenta con ligas deportivas reconocidas

Contras:

Requiere VPN para acceder al sitio desde algunas regiones.

3. TG Casino - Mejor casino en línea para teléfonos móviles

TG.Casino es un casino en línea que opera desde la aplicación Telegram. Se posicionó entre las mejores casas de apuestas deportivas que existen hoy día y ocupa el lugar número tres de nuestra lista. Ofrece su propia criptomoneda llamada $TGC, la cual brinda a los usuarios un 25% de reembolso en las comisiones (rakeback) para aquellos que realicen sus apuestas utilizando este token.

Pros:

Ofrece su propia criptomoneda: $TGC

Brinda reembolso de 25% en las comisiones para quienes usen $TGC

Excelente casino para teléfonos móviles

Contras:

Sólo acepta criptomonedas

No ofrece idioma español

4. Everygame - Casa de apuestas que se destaca por su programa de referidos

Everygame es una casa de apuestas en Estados Unidos con casi 30 años de experiencia y presencia en el mercado. Otorga a sus usuarios más de 5,000 opciones de apuestas diarias en su sección de apuestas deportivas. Ofrece un programa de referidos: al referir a amigos, tienes la posibilidad de acceder a un porcentaje de sus apuestas de forma vitalicia.

Pros:

No tiene mínimo de depósito

Gran experiencia en el mundo de las casas de apuestas online

Ofrece programa de referidos

Presenta mucha oferta de apuestas deportivas

Contras:

Sus promociones pueden ser bastante menor a casinos competidores

5. BetNow - Un sportsbook inolvidable

BetNow ofrece una amplia variedad de deportes, como baloncesto, hockey, artes marciales, tenis, entre otros. Además, dispone de una sección específica dedicada a carreras de caballos para aquellos interesados en esta actividad. Esta es una de las casas de apuestas en Estados Unidos que acepta múltiples métodos de pago, como tarjetas de crédito, Bitcoin, Person2Person, Bitcoin Cash, por nombrar algunos. BetNow asegura la protección de tu dinero garantizando altos estándares de seguridad y un soporte especial para depósitos a través de llamadas telefónicas.

Pros:

Acepta diversos métodos de pago, como tarjetas de crédito, criptomoneda y billeteras electrónicas.

Sitio de gran seguridad

Ofrece soporte telefónico para depósitos

También ofrece juegos de casino como keno o blackjack

Contras:

Sólo acepta Bitcoin como método de pago de criptomonedas.

6. BetUS - Mejor casa para apuestas en vivo

En la posición número seis de nuestro listado de mejores casas de apuestas en línea en Estados Unidos está BetUS, una plataforma que ofrece una amplia variedad de deportes para realizar apuestas, incluyendo las ligas más destacadas tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. BetUS proporciona además una sección de apuestas en vivo, permitiendo disfrutar de la emoción de estas apuestas dinámicas.

Pros:

Ofrece apuestas en vivo

También cuenta con juegos de casino como póker y blackjack

Contras:

No tiene una gran variedad de juegos de casino

7. MyBookie - Sitio con mayor variedad de apuestas deportivas

MyBookie, la siguiente casa de apuestas de nuestro listado, se destaca especialmente por su sección de apuestas deportivas y apuestas en vivo, que abarcan ligas como la Premier League, NFL, NBA, NCAA, PGA, entre otras. En el ámbito de las apuestas deportivas en Estados Unidos en español, MyBookie se posiciona como uno de los sitios con la oferta más extensa en el mercado.

Para consolidar su posición entre las mejores casas de apuestas , MyBookie ofrece un exclusivo programa VIP. Los miembros de este programa tienen acceso a beneficios exclusivos, soporte especial las 24 horas del día, devoluciones por pérdidas y más. La participación en este grupo se realiza únicamente mediante invitación.

Pros:

Ofrece un programa VIP con beneficios exclusivos

Gran variedad de apuestas deportivas

Presenta soporte 24/7 para sus usuarios

Ofrece ligas deportivas como NBA, NCAA, entre otras.



Contras: Requiere verificar la identidad para retiros



8. BUSR - Sitio de apuestas con la más simple interfaz

BUSR es una casa de apuestas con una interfaz simple y sencilla, cuyas secciones se encuentran claramente definidas y proporcionan así una mejor experiencia al usuario. Además de ofrecer opciones para apuestas deportivas, BUSR presenta una sección de noticias donde los aficionados pueden revisar las últimas novedades en el mundo deportivo sin tener que abandonar el sitio, brindando así un valor añadido que consideramos muy útil.

En lo que respecta a las transacciones con criptomonedas, se puede decir que BUSR es un casino Bitcoin , porque acepta una variedad interesante, que incluye Bitcoin, Solana, Dogecoin, Tether y Cardano, entre otras.

Pros:

Ofrece un sitio sencillo y claro de navegar

Acepta diversas criptomonedas

Ofrece una sección de noticias del mundo deportivo para los usuarios

Contras:

Las transferencias bancarias pueden tener demoras de semanas

9. Sportsbetting.ag - Casa de apuestas que destaca su sección de póker

SportsBetting.ag, un casino en línea y plataforma de apuestas deportivas, merece ser considerado entre las mejores casas de apuestas en línea en Estados Unidos. Este sitio brinda una extensa variedad de opciones de apuestas deportivas, a las cuales se puede acceder de manera fácil y rápida, con una lista que abarca más de 30 deportes, desde los más populares como el baloncesto y el fútbol, hasta los más exóticos, como los dardos o el lacrosse. Lo que nuestro equipo destaca de esta casa de apuestas en línea es que también ofrece una sección específica centrada en el póker, donde los usuarios pueden participar en mesas de efectivo y diferentes torneos, satisfaciendo así a los aficionados a este juego. Además, los usuarios tienen acceso a una amplia oferta de juegos de casino.

Pros:

Ofrece más de treinta deportes en su listado de juegos para apostar

Tiene un sector específico para aquellos usuarios aficionados al póker

Amplia variedad de juegos de casinos tradicionales

Contras:

No posee una aplicación para teléfonos móviles

10. Jazz Sports - Gran casa de apuestas que acepta diversos métodos de pago

La última casa de apuestas en línea en Estados Unidos es Jazz Sports, un sitio que presenta una variada oferta de deportes para realizar apuestas en línea. Además de esto, los usuarios también tienen acceso a una amplia selección de juegos de casino tradicionales y carreras de caballos dentro de esta plataforma. En cuanto a los métodos de depósito aceptados por Jazz Sports, se incluyen opciones como pagos con tarjetas de crédito, transferencias Person to Person y varias criptomonedas, como Bitcoin, Litecoin, Ether, y otras monedas estables.

Pros:

Ofrece juegos de casino tradicionales y carreras de caballos

Acepta diversos métodos de pago: criptomonedas, tarjetas de crédito y transferencias.

Contras:

El sitio no cuenta con una interfaz simple de navegar

Mejores casas de apuestas online de fútbol

En los últimos años, se han sumado numerosos seguidores a las apuestas sobre el deporte de fútbol. Este fenómeno se refleja también en los mercados ofrecidos por las casas de apuestas.

#1. BetOnline

Esta casa de apuestas en línea ofrece en streaming partidos de fútbol de Champions League, Premier League, Europa League, Eurocopa, Mundial y otras ligas importantes.

Las habituales apuestas de fútbol se complementan con secciones de Fantasy, porras y apuestas virtuales.

Ocupa el puesto número uno de nuestro listado por lo que recomendamos utilizar esta casa de apuestas.

#2. BUSR

Ofrece más de 300 mercados en los partidos más importantes, que están organizados en categorías para facilitar la búsqueda del jugador.

Tiene muy buenas cuotas por lo que lo hace resaltar frente a otras casas de apuestas.

#3. MyBookie

Se puede acceder a crear propios partidos en los partidos virtuales.

Hay aumentos de cuotas en diferentes mercados, algunos de ellos en fútbol.

#4. BetUS

Esta casa de apuestas destaca entre sus opciones al fútbol.

Muchos mercados, tanto globales como individuales, para que los jugadores elijan dónde apostar.

Es una plataforma muy completa con diversos deportes.

Top casas de apuestas deportivas

#1. BetUS

BetUs es una excelente elección en las casas de apuestas deportivas en Estados Unidos. Este casino en línea incluye una gran cantidad de deportes, como las ligas más importantes tanto de Estados Unidos como del mundo.

Cuenta con una sección de apuestas en vivo, y también juegos de casino más convencionales como póker o ruleta.

Acepta depósitos en criptomonedas

#2. Bovada

Bovada también se destaca en las casas de apuestas deportivas. Veamos sus rasgos principales:

Ofrece apuestas combinadas y también presenta la posibilidad de apostar en ligas como la NBA y la NFL.

No requiere depósito mínimo.

#3. BetOnline

Esta casa de apuestas es otra opción interesante.

Ofrece una amplia variedad de eventos deportivos para realizar apuestas.

Las transacciones son muy simples de realizar..

#4. BUSR

BUSR ofrece diversas promociones que se destacan entre sus competidores. A continuación marcaremos sus características más importantes.

La interfaz es sencilla y fácil de comprender, con categorías y seccinoes claramente definidas.

Ofrece una sección de noticias donde los aficionados pueden conocer las novedades en el mundo deportivo.

Acepta diversas criptomonedas como Bitcoin, Solana, Dogecoin, Tether y Cardano, entre otras.

Las mejores casas de apuestas deportivas por servicio en directo

En los últimos años se volvió muy demandado que las casas de apuestas tengan un sector de apuestas en directo. No todas ofrecen hoy esta cualidad, pero en este listado les comentaremos algunas de ellas que sí lo presentan.

#1. BetUS

BetUS es uno de los casinos en línea que ofrece la posibilidad de apostar en directo. Algunas de las características que incluye son:

Ofrece ligas y deportes populares en Estados Unidos y a nivel global.

Presenta apuestas en vivo, ofreciendo adrenalina a sus jugadores.

También incluye juegos de casino como blackjack, tragamonedas y póker.

#2. Sports Betting

Sports Betting, otro de nuestros recomendados en el escenario de las casas de apuestas deportivas online en Estados Unidos, es un gran sitio para realizar apuestas deportivas en directo.

Ofrece más de 30 deportes para apostar.

Tiene también la posibilidad de jugar y apostar en el póker

Ofrece opción llamada multivista que facilita las apuestas de los jugadores

Actualiza minuto a minuto eventos próximos para la apuesta en directo

Casas de apuestas nuevas online

#1. Bovada

Bovada es una de las mejores casas de apuestas de mayor renombre en Estados Unidos y con una gran cantidad de usuarios. Ahora veamos sus características más importantes:

Presenta ligas de importante como NFL o NBA para realizar apuestas.

No requiere un mínimo depósito para iniciar a jugar en esta plataforma.

Ofrece apuestas combinadas.

#2. BUSR

BUSR es otro casino en línea ideal para apuestas deportivas, que tiene diversas características a destacar:

Ofrece apuestas deportivas en línea y una sección de noticias del deporte para que sus jugadores estén al día.

Su interfaz es simple y sencilla que contribuye a una fácil navegación.

#3. MyBookie

MyBookie es un gran destacado en la sección de apuestas deportivas y apuestas en vivo, debajo comentaremos los puntos importantes de esta plataforma en línea.

Abarcan ligas como la Premier League, NFL, NBA, NCAA, PGA, entre otras.

También ofrece juegos como el blackjack y el video póker.

Se puede aplicar a un programa VIP con beneficios.

Apuestas deportivas en USA

En Estados Unidos la oferta de deportes es infinita, miles de aficionados se encuentran atraídos por la variedad de disciplinas que se presentan. En este listado contaremos los deportes más elegidos para las apuestas en línea.

Apuestas de fútbol americano

El fútbol ha generado y sigue generando mucho fervor en los jugadores de apuestas deportivas en línea. La NFL representa el mayor exponente del fútbol americano en Estados Unidos, contando con equipos icónicos como los New England Patriots, Dallas Cowboys y Green Bay Packers. La Super Bowl, el punto culminante de la temporada, se destaca como uno de los eventos deportivos más seguidos en el país. Puedes aportar en las siguientes ligas importantes:

NFL

NCAA

Apuestas de béisbol

El béisbol despierta gran interés y fanatismo entre los estadounidenses. La MLB destaca como la principal liga de béisbol, albergando equipos icónicos como los New York Yankees, Los Angeles Dodgers y Boston Red Sox. La Serie Mundial, un acontecimiento anual, eleva la pasión por el béisbol a dimensiones épicas. La Liga más importante es:

Apuestas de MLS (Major League Baseball).

Apuestas de baloncesto

Otro gran deporte para apostar en las casas de apuestas deportivas es el baloncesto. La NBA es la joya de la corona del baloncesto estadounidense, que cuenta con estrellas internacionales y equipos icónicos como los Los Angeles Lakers, Chicago Bulls y Golden State Warriors. La NBA Finals atrae a aficionados de todo el mundo. Las ligas a las que se puede apostar son:

NBA

NCAA

Apuestas de hockey sobre hielo

En Estados Unidos, el hockey sobre hielo es uno de los deportes más importantes. Equipos como los Chicago Blackhawks, Detroit Red Wings y Boston Bruins son referentes en este deporte. Su liga más importante para apostar al hockey es:

NHL

Apuestas de fútbol (Soccer)

En Estados Unidos, el fútbol no tiene gran importancia ni tradición como en otras partes del mundo. Sin embargo, la MLS ha experimentado un crecimiento notable, especialmente tras la llegada de Leo Messi.

MLS

Champions League

Apuestas de golf

Otro deporte a considerar a la hora de realizar apuestas en las casas en línea es el golf. El golf tiene un lugar especial en el corazón de los aficionados estadounidenses, y el Masters Tournament en Augusta National y los torneos de golf de la PGA son los eventos más prestigiosos del calendario:

Masters Augusta

PGA

Apuestas de automovilismo

Quizá no sea el deporte más elegido, pero sí hay un gran número de usuarios que optan por el automovilismo a la hora de apostar. Podemos destacar las siguientes disciplinas dentro del automovilismo:

NASCAR

IndyCar Series

Fórmula 1

Carreras de caballos

Por supuesto que las carreras de caballos no podían faltar para cualquier especialista en apuestas deportivas. Los hipódromos y las apuestas online a este deporte son las más antiguas que existen. No hay casa de apuestas deportivas con cierta relevancia, que no posea la oferta de carreras de caballos en su operador. Se trata de una modalidad deportiva con un gran número de seguidores por todo el mundo.

Apuestas futuras

Las apuestas a futuro implican predecir eventos que ocurrirán en un extenso periodo, como la elección del campeón de un torneo o el Jugador Más Valioso (MVP) de una liga o torneo específico.

Línea de juego

En cuanto a las apuestas en la línea de juego, se refiere a cualquier apuesta realizada durante el día, ya sea a favor de la victoria de un equipo, apuestas con hándicap, apuestas con hándicap asiático, o cualquier otra opción disponible.

Apuestas en vivo

Finalmente, las apuestas en vivo resultan particularmente atractivas debido a las cuotas altamente competitivas que presentan. Por ejemplo, en encuentros donde un equipo es claramente favorito sobre otro, puede que no encuentres atractiva la opción de realizar apuestas antes del inicio del partido.