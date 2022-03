Las 3 mejores clínicas de injerto capilar en México

El injerto capilar como una solución definitiva y efectiva contra la calvicie y alopecia tuvo su principal auge en Europa sin embargo dado los excelentes resultados que ha ofrecido a este problema estético, se ha extendido a otras latitudes siendo hoy en día muy solicitado en México.

Si no lo tienes claro te diremos que un injerto capilar es una cirugía médica realizada por un médico especialista en trasplante capilar que mediante una intervención quirúrgica realizará un tratamiento de trasplante capilar, extrayendo folículos pilosos saludables, es decir folículos pilosos resistentes a la alopecia y trasladándose o injerto ando los en las zonas afectadas por la calvicie.

Aun cuando hoy en día hablamos de esta operación como un procedimiento sencillo la verdad es que existe un proceso muy largo de investigación y desarrollo tecnológico y científico detrás de esta solución. Pues hace unos 20 años aún no existía una solución definitiva para la calvicie y hoy en día podemos decir que gracias a esta cirugía es posible combatir la calvicie de forma definitiva.

Sí padeces de calvicie y estás buscando desesperadamente una solución estética para este problema puedes acudir con un médico especialista que te sugiera un injerto o trasplante capilar. Hoy te diremos Cuáles son las 3 clínicas más prestigiosas en lo que a transplante o injerto capilar se refiere en México.

Conoce las principales clínicas de injerto capilar en México

1- Capilclinic

Capilclinic es la principal en este top 3 de las mejores clínicas para hacerse un injerto o trasplante capilar en México, esto se debe a que es una clínica con una larga trayectoria de experiencia y resultados satisfactorios en otros países como España o Turquía. En España esta clínica figura entre las más importantes debido a los buenos resultados que deja en sus pacientes, así como por la calidad de sus instalaciones y equipos médicos y técnicos.

CapilCLINIC es una clínica que cuenta con tratamientos capilares especializados entre los que destacan las cirugías que ofrecen una solución definitiva a la calvicie. En México la sede de CapilCLINIC cuentan con uno de los mejores equipos médicos del país con doctores especializados y con reputación mundial en el implante de cabello. Tal es el nivel de profesionalismo y capacitación de este equipo médico, que es el único residenciado en México qué cuenta con certificación por parte de la American Board of Hair Restoration Surgery ( ABHRS ).

El hecho de que CapilCLINIC sea una sede de una clínica europea hace posible que se mantenga a la vanguardia tanto de procedimientos y técnicas como de todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo una cirugía exitosa y con los mejores resultados. CapilCLINIC México definitivamente cuenta con la tecnología más avanzada en este campo.

Los profesionales que hacen parte de esta clínica generalmente cuentan con una alta calificación para ejercer sus labores y además tienen experiencia en la realización de este tipo de intervenciones alrededor del mundo. Se trata de un equipo médico que se mantiene en constante formación.

Por si fuera poco además de la excelente calidad de los servicios esta clínica ofrece garantía de por vida en caso de que decidas realizarte un trasplante capilar en esta clínica. Esta es una de las grandes ventajas de realizarte este tratamiento en CapilCLINIC y pues es la única en México que ofrece este tipo de garantías.

Además en esa clínica manejan las técnicas más avanzadas en el trasplante capilar cómo lo es la técnica FUSS o de tira, que es una técnica recomendada para grandes extensiones de alopecia. Por su parte la técnica FUE con implanters, también conocida como técnica fue DHI, es una de las técnicas más solicitadas debido a la rapidez del proceso y la increíble naturalidad que da al procedimiento.

2- Kaloni Hair Restoration

En segundo lugar de nuestro top 3 de las mejores clínicas de injerto capilar en México está Kaloni Hair Restoration. Se trata de un centro especializado en tratamientos de cuidado integral para los caballeros. Kaloni reconoce que los tratamientos estéticos y la salud emocional es tan importante en hombres como en mujeres por eso se ha especializado en ofrecer sus servicios a los varones.

De esta forma ofrece a todos los pacientes mexicanos la posibilidad de encontrar un aliado para enfrentar y retardar los signos del envejecimiento, de esta manera logran ayudar a los varones que se preocupan por su apariencia y que desean cada día verse mejor.

Kaloni Hair Restoration México es una de las 8 sedes que tiene esta clínica en 8 distintos países en el mundo. Así como lo escuchas se trata de una clínica con presencia internacional y que destaca principalmente por su servicio de tratamientos capilares.

El producto de mayor innovación de esta clínica es el microinjerto capilar para combatir la alopecia o calvicie que principalmente afecta a los varones en la cabeza aunque esto no descarta la posibilidad de realizar microinjertos capilares en otras áreas del cuerpo como la barba las cejas o donde el paciente desee.

Con más de 20 años de experiencia desde su fundación y con la experiencia acumulada de cada uno de sus profesionales que se encuentran en distintas latitudes del mundo está clínica ofrece en México la posibilidad de acceder a un trasplante capilar de la más alta calidad realizado con las técnicas más novedosas y con equipos de tecnología de punta. Es de esta forma que ha logrado posicionarse en el mercado estético mexicano ofreciendo a sus pacientes una solución definitiva contra la alopecia o calvicie y con resultados impecables y de la mayor naturalidad.

La clínica fue fundada por el Dr Ariel Díaz quién hace parte del equipo de médicos especialistas especializado en cirugía plástica y en restauración de cabello, de hecho este médico hace parte de las asociaciones más reconocidas en restauración capilar y cirugía plástica en el mundo como lo son: AMCPER (Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, A.C.), ESHRS (European Society of Hair Restoration Surgery), AAHRS (Asian Association of Hair Restoration Surgeons), ISHRS (International Society of Hair Restoration Surgery

Actualmente también cuenta con los servicios del reconocido médico Dr. John Cole quién también está especializado en cirugías de restauración capilar y microinjertos capilares.

Pero está clínica además de ofrecer el servicio de restauración capilar como una solución definitiva para la alopecia también ofrece otros tratamientos estéticos orientados a satisfacer las necesidades de los pacientes varones respecto de su apariencia física, principalmente enfocados en detener o retardar la aparición de los signos de la vejez.

3- Hairfix Hair Restoration Clinic

En el tercer lugar de nuestro top 3 mejores clínicas para injertos o trasplantes capilares en México está Hairfix hair restoration clinic, un centro médico especializado exclusivamente en soluciones capilares ubicado en la ciudad de México, específicamente en Polanco y también con presencia en la ciudad de Tijuana.

Está clínica como mencionamos anteriormente está especializada exclusivamente en tratamientos capilares que permiten la restauración capilar es decir que devuelven el cabello a aquellas zonas donde el mismo Se ha perdido por el inevitable pasó el tiempo, aunque también como secuela de alguna cicatriz o por el consumo de algún tipo de tratamiento que estimula la caída del cabello.

El objetivo principal de esta clínica es brindar a los pacientes los resultados que estos desean ayudándolos a tener una imagen que les haga sentir cómodos y seguros consigo mismo para que se desarrollen de mejor manera y cuenten con salud mental. Asimismo busca ofrecer una solución definitiva que evite la pérdida de dinero en tratamientos incesantes y que no funcionan para tratar la alopecia.

Está clínica cuenta con un equipo médico muy experimentado y con gran preparación y formación académica y una constante actualización en lo referente a injertos capilares que les permite brindar servicios de la más alta calidad a los pacientes y con resultados garantizados y completamente naturales y armónicos.

Está clínica ofrece la posibilidad de realizarse injertos capilares o trasplantes capilares encabeza barba y cejas, pero en aquellos pacientes que aún no padecen alopecia pero que pudieran tener una tendencia a padecer la ofrece tratamientos preventivos que pueden evitar la pérdida de cabello. Aun cuando es cierto que está clínica se especializa en soluciones capilares para varones dado que suelen ser los pacientes que más padecen alopecia, de igual forma presta sus servicios a aquellas mujeres que por determinadas razones padecen alopecia y necesiten algún tipo de solución a este problema capilar.

Por todos estos atributos Hairfix México es una de las principales clínicas para realizarte un injerto trasplante capilar en México. Además de contar con un equipo médico súper completo y preparado con gran experiencia también dominan las técnicas más avanzadas en lo referente a la micro implantación de cabello. Esto lo logran a través de la implementación de la técnica FUE DHI o FUE con implanters, que no solo ofrece gran precisión sino que deja resultados mucho más naturales y armoniosos qué otras técnicas.

A diferencia de otras clínicas en las que existe un personal técnico en la realización del trasplante capilar en netfix todo el procedimiento es realizado por el propio médico especializado así que siempre estarás en las mejores manos. Y por supuesto cada cirugía está diseñada a la medida del paciente pues su realización parte de un previo diagnóstico que permite ofrecer justo lo que el paciente desea.

Así que si vives en México y quieres realizarte un trasplante capilar o un injerto capilar puedes acudir con toda confianza a cualquiera de estas tres clínicas que destacan por su calidad en soluciones capilares.

Preguntas y respuestas frecuentes

¿Qué es un injerto capilar?

Un injerto capilar es una de las soluciones más vanguardistas y la única solución definitiva a los problemas de calvicie y alopecia. Se trata de una cirugía estética en la que folículos pilosos saludables, es decir, resistentes a la calvicie generalmente extraídos de la nuca y de los laterales de la cabeza son posteriormente trasplantados en las partes más sensibles a la alopecia como lo son las entradas la coronilla y la parte frontal en general de la cabeza.

¿Cómo se realiza un injerto capilar?

Se trata de una cirugía estética que se realiza mediante una intervención quirúrgica que por lo general no suele ser muy complicada pero sí suele ser un poco larga, el paciente no requiere grandes cuidados por lo que no requiere de hospitalización después de la cirugía.

Se emplean distintas técnicas entre las que destacan la técnica FUSS o de tira qué consisten en la extracción de una tira de cuero cabelludo junto con los folículos pilosos que posteriormente se seleccionan y se implantan en las zonas con alopecia, esta técnica suele dejar cicatriz y es la más recomendable cuando estamos hablando de grandes extensiones de alopecia.

También existe otra técnica llamada FUE Qué es mucho menos invasiva pues no requiere de incisiones sino que mediante distintos equipos técnicos extraer los folículos pilosos y permite su implantación directa en la zona afectada por la alopecia.

¿Qué tan costoso es un trasplante capilar?

La verdad es que se trata de un tratamiento que ofrece una solución definitiva al problema de la calvicie además deja resultados muy naturales es por esta razón que se trata de un tratamiento estético costoso debido a que garantiza los buenos resultados en el procedimiento.

¿Cómo elegir el mejor lugar para realizarte el trasplante capilar?

Cuando hablamos de tratamientos estéticos estamos hablando de salud por ello Es demasiado importante acudir a centros médicos que cuenten con los siguientes atributos para que puedas seleccionar el mejor lugar para realizarte el trasplante capilar sin poner en riesgo tu salud.

Recuerda que existen muchos centros a nivel mundial qué ofrecen tratamientos clandestinos con precios mucho más bajos que los del mercado pero que podrían poner en riesgo tu salud.

Los factores que debes tener en cuenta al momento de elegir la clínica donde realizarse el tratamiento capilar son: