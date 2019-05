Lanza Uber viajes submarinos

¿Quiere visitar Gran Barrera de Coral pero no hay quién lo lleve? La empresa de viajes compartidos Uber Technologies Inc. anunció este jueves que está lanzando una nueva función llamada scUber, que permite a los clientes reservar un viaje en submarino a través de la aplicación Uber en Queensland, Australia.

La experiencia ScUber estará disponible desde el 27 de mayo hasta el 18 de junio, inicialmente desde Heron Island frente a la costa de Gladstone en la región de la Gran Barrera de Coral del Sur, y luego desde la costa de Port Douglas en Cairns desde el 9 de junio hasta el 18 de junio.

Por 3 mil dólares australianos (unos 39 mil 600 pesos), la experiencia incluye recogida y entrega desde su ubicación con la aplicación Uber, luego un viaje en helicóptero hasta el punto de partida (ya sea Heron Island o Port Douglas), un viaje de una hora en el submarino scUber, medio día de esnórquel y un recorrido por la Gran Barrera de Coral.

El servicio submarino está diseñado para apoyar la protección del sistema de arrecife de coral a través de la nueva asociación de Uber con la organización Citizens of the Great Barrier Reef.

Uber no es ajeno a las acrobacias de mercadeo no tradicionales. Anteriormente se había aventurado en la entrega de helados y un servicio llamado UberKITTENS, que permitía a los clientes solicitar una cita de juego con gatitos para apoyar a PSPCA. La compañía también está trabajando para desarrollar un taxi volador a través de una asociación con Aurora Flight Sciences.