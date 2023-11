La leyenda viva: Lionel Messi

El fútbol actual hace historia con uno de los jugadores más importantes de esta disciplina. Pasarán muchos años, incluso siglos, hasta que otro jugador pueda lograr lo que actualmente logra la máxima estrella, Lionel Messi. Dueño de una mirada calma, un caminar lento y una energía arrasadora, este astro se quedó con el octavo Balón de Oro 2023. La determinación es parte de su esencia, ya que desde pequeño atravesó duros tratamientos médicos debido a un déficit en la hormona de crecimiento que lo amenazaba con el riesgo de quedar por debajo de la estatura mínima considerada normal. A los 13 años llega a España debido a que el Barcelona, con una tremenda visión, cubre los gastos de su terapia.

Durante más de 20 años, perteneció al Barcelona, que fue el equipo que lo vio crecer y al que le trajo 35 títulos como la Copa del Rey, la Liga de Campeones de la UEFA y La Liga. Luego, anunció su pase al PSG y actualmente juega en el Inter de Miami. Los partidos de este astro, ya sea en su selección nacional o en su equipo de turno, son vistos por miles de personas que mantiene a una audiencia expectante y emocionada.

ya que mantiene a una audiencia expectante y emocionada. Hoy, con 36 años, más de veinte de carrera, y algunos más por recorrer, este jugador se convierte en leyenda.

Si bien, Messi fue galardonado con otros reconocimientos como siete premios al mejor jugador de la FIFA, seis Botas de Oro y un premio Laureus, el pasado 30 de octubre 2023, no fue un día más para este campeón, sino que fue el día en el que recibe su octavo Balón de Oro,

para convertirse así en el único futbolista de la historia en lograr este reconocimiento. Casualmente, la fecha coincide con el cumpleaños de Diego Armando Maradona, su antecesor, a quien Lionel dedicó este balón de oro. El capitán de la selección nacional de Argentina se adueñó de este preciado trofeo en los años 2009, 2010, 2011, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Luego de recibir el galardón, Messi declara que aún no puede pensar en un último partido o en un retiro, que todavía no piensa en eso y que desea seguir compitiendo hasta el tiempo o su estado físico así lo determinen. Estas declaraciones no hacen más que alegrar a un público de niños y grandes, ya que, esto implica que tanto fanáticos del fútbol como fanáticos de Lionel Messi pueden estar tranquilos que esta leyenda se sigue escribiendo hasta que el tiempo diga basta. ¿Cuántas historias más quedan para contar? ¿Cuántos récords más para marcar?