La importancia de la educación digital en México

Entre un conjunto de fenómenos que han sido impulsados después de la pandemia, la digitalización ha sido uno de ellos. Ha sido necesario que llegara un momento crítico en los niveles sanitarios de los países de todo el mundo, para que empresas, instituciones públicas y particulares se decidieran a dar el paso hacia un entorno digital, en el que ahora es indispensable moverse. Los procesos ya no pueden llevarse a cabo de forma presencial y con contacto entre personas, como antes, ahora es necesario que todo se pueda hacer desde casa, a través de la red.

En México, la llegada de lo digital parecía retrasarse cada vez más. La venida de la industria 4.0 se estaba encontrando con diversos problemas en territorio azteca, hasta el punto de que fuera necesaria una nueva revolución industrial para que llegara a integrarse en el día a día como realmente era necesario. Según una encuesta realizada a PYMES en 2019 las empresas invertían unos 70.000 pesos al año de media en transformación digital. Ahora, en un estudio hecho en este 2020 por la consultora IDC , está previsto que el PIB nacional llegue a estar en los 65 mil millones de aquí a cuatro años gracias a esa transformación digital.

Lo digital cambia y la vida cambia. Cosas tan básicas como solicitar una cita médica por internet se han convertido en pura normalidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya implementó en los últimos años una página para que los derechohabientes puedan agendar citas, ya sea para ellos personalmente o para alguno de sus familiares. De hecho, durante lo más duro de la pandemia la institución ya recomendó que se desechara la opción de acudir de forma presencial y se fomentara el uso de la web o la aplicación móvil para llegar a cabo este proceso, muy fácil de activar además y de utilizar.

Y como esto muchas otras acciones. Comprar en línea ha aumentado hasta en un 39% en los consumidores, e incluso hasta un 72% de los habitantes que aseguraron haber hecho una adquisición online por primera vez piensan seguir utilizando esta vía próximamente. Los adultos, incluso, no tienen necesidad de salir de sus hogares para desestresarse y relajarse un poco. Los casinos online se han convertido en una gran opción para los más adeptos, al ofrecer una variedad de juegos y la posibilidad de ganar dinero. De acuerdo con Internet Casinos , sitio experto en aleatoria de números sin que este sea predecible, lo cual permite que los competidores tengan la posibilidad de probar su suerte y tratar de salir victoriosos.

Y lo mismo ocurre en los más pequeños. En México, más de 25 millones de estudiantes y más de un millón de maestros iniciaron el nuevo curso a través de las clases online, aunque un gran porcentaje de los docentes indicaron que tuvieron problemas a la hora de preparar su metodología por la falta de información y recursos en la red. Nuevas herramientas digitales se antojan imprescindibles en ese proceso, además de las que ya existen y que están ayudando a los estudiantes en este aspecto.

Y como no, las empresas han sido las primeras en unirse a esa educación digital que hace falta en México, también en Juárez , y además lo han hecho a la carrera para tratar de adaptarse lo antes posible. Según el estudio de IDC, hasta un 50% de las empresas mexicanas están ahora mismo adaptándose a esa nueva normalidad que trae consigo distanciamiento social, uso de mascarillas y geles, y nuevos canales de venta. De hecho, hasta un 80% de todas ellas reconoce que si no consiguen el propósito de adaptarse al contexto social actual, no podrán seguir con su actividad normal.

Muchos de los dueños de empresas se han dado cuenta que han llegado tarde al reto que planteaba la digitalización hace apenas un lustro, ya no en un contexto de pandemia mundial, sino en cuanto al avance de las tecnologías de la información. Algo que ya venían avisando expertos en los últimos años. Sin ir más lejos, en febrero de este 2020, Guadiana Tijerina presentaba un libro de un total de 20 autores también relacionados con el mundo empresarial y de nuevas tecnologías y daba algunas claves para el futuro.

“Tenemos un desafío en los años venideros de este siglo y que va a cambiar el desarrollo del mundo, donde el hombre tendrá más tiempo para su crecimiento personal y familiar. Este es un momento oportuno para una política industrial en el país porque las transformaciones tecnológicas nos lo mandan”, decía el empresario. En el libro analiza que México debe recuperar el tiempo perdido por el desarrollo industrial que ha quedado en el olvido y empezar a pensar ya en la industria 4.0 y el 5G. El país está bastante atrasado con respecto a otros como Estados Unidos o Canadá en aspectos como robótica o inteligencia artificial, u otras más indispensables como internet.

Todavía hay un buen porcentaje de población que no tiene acceso a la red o que no ha recibido formación para poder hacerlo. La educación digital es más importante que nunca y el apoyo de todas las instituciones al unísono es clave para su desarrollo.