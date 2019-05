La depresión no se quita meditando, este post viral lo explica

Ciudad de México— Cuando alguien cercano a nosotros sufre depresión es difícil saber qué decir o cómo actuar desde el segundo uno.

Por más sensibles que seamos, pareciera que al momento de que alguien nos pide ayuda olvidamos las palabras y nos limitamos a recomendar que ocupen su mente en algo o dejen que pase el tiempo ‘porque lo cura todo’.









Pero la depresión no se alivia ignorando que existe, tampoco ocupando nuestra mente. No basta con ello. ¿Crees que tienes este padecimiento? Estos son algunos de los síntomas.

La escritora Erynn Brook explicó en un extenso hilo de Twitter lo que realmente pasa en nuestro cerebro cuando entra en depresión y por qué no es posible curarnos ‘haciendo yoga’.









De acuerdo con su hilo, y respaldada por el psiquiatra Mark W. Wilson todo radica en la función ejecutiva en el cerebro, aquella encargada de planificar y organizar los procesos cognitivos.

Voy a contarte un secreto... ¿Todas esas cosas que recomiendas a personas con problemas de salud mental? Son cosas buenas. Ayudan, si puedes hacerlas. El problema no es la falta de ideas. Ni siquiera la depresión nos impide empezar el yoga. Es la función ejecutiva”, comienza el post.









La función ejecutiva es el pequeño Asistente Ejecutivo en su cerebro. La parte que realiza un seguimiento de las tareas y te dice "Hey estás haciendo esto, pero esto otro es lo sigue. Digamos que siempre te pones desodorante después de cepillarte los dientes, es rutina. Esa es la función ejecutiva”. De ahí que las personas con depresión no tengan ánimos de hacer absolutamente nada como puedes ver en este antes y después.

Yo, sin embargo, soy una mujer adulta que lleva desodorante en su bolso porque no importa que me haya estado poniendo desodorante todos los días durante 20 años, mi función ejecutiva no me da ese recordatorio. Tengo que recordarlo conscientemente”.

Imagina que todo el mundo comienza cada día con una pila de 100 notas, que te dicen ‘perfecto, esto es lo que sigue’. Pero algunas personas también tienen un Asistente Ejecutivo con correo ilimitado notas, y algunas personas no".

100 post notas que puede parecer mucho para ti. Pero algunas personas tienen la suerte de salir de la casa sin esas notas. Es posible que tengas montones de post its sin utilizar porque tu función ejecutiva funciona a la perfección. Pero algunas personas no”.

¿Y esas cosas se sienten bien? Puede que te den un post extra. Oh demonios, vamos a hacer 5. 5 post si vas al yoga. Menos el 25 + que va a utilizar averiguar cómo encajar la yoga en tu horario, si hay otros estudios cerca de ti, y si es el estilo que te gusta".

Así que ir al yoga necesitas 5 post extra, suponiendo que tiene suficientes sistemas de apoyo en el lugar para hacer que el yoga, mientras que el uso de menos de 5 post it's. ¡Es posible! Pero es muy difícil sin sistemas de apoyo”.

Además de todo esto, utilizamos post it para recordar que necesitamos más post its. Recuerda, no hay ayudante que ponga las cosas en orden para nosotros. Así que, sí, algún día terminamos cubierto en 99 habremos desperdiciado notas y lo único que hicimos fue encender la televisión”.

No es que "deberías probar yoga" es una mala idea, pero es el equivalente a decirle a alguien de pie en las cenizas de su casa quemada que algunas suculentas realmente alegrarían las cosas. Alegrarían las cosas. Pero son como el paso 12, 873 después de este lío”. En este sentido, está comprobado que también ayuda tejer o leer, pero es solo un paso de muchos para curar la depresión.

Aquí el psiquiatra Mark W. Wilson intervino para explicar la función ejecutiva en términos médicos.

El funcionamiento ejecutivo es golpeado por la depresión, la ansiedad, el TDAH, el trastorno bipolar, prácticamente todas las condiciones, además de la sobrecarga de estrés y trauma y la falta de recursos y presiones sociales e injusticias y lo nombras”.

¿Entonces qué es lo que sí podemos hacer? Brook recomienda apoyar con compañía agradable y ayudando con tareas que pueden parecer pequeñas, pero que para alguien con depresión pueden ser complicadas.

“Si estás cerca, no le juzgues por su desorden. Trae comida y lo suficiente para que sobre. Haga sus platos mientras está allí. Ser amable y cariñoso porque es posible que se sienta avergonzado, pero si lo hacesde una manera amorosa, salvarás algunos de sus post its".

No importa su papel en esta vida de las personas, reducir la culpa y la vergüenza de cualquier manera posible. Sabemos que no estamos haciendo las cosas. Haga que sea seguro pedir ayuda, pero también entienda si quiere guardar silencio o aislarse”.