Inician celebración por 250 años del natalicio de Beethoven

Ciudad de México— Con motivo del 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven (1770-1827), el coreógrafo y director de escena Miguel Ángel Zermeño evocará al compositor alemán con dos propuestas a cargo de dos compañías de danza que dirige, este próximo sábado 21 de diciembre en Bonn, Alemania.

Radicado en ese país desde hace casi 20 años, el exbailarín mexicano explicó en entrevista con Notimex que su compañía BoonDanza, integrada por personas de alrededor de 50 años de edad, presentará la obra Lectura en movimiento en un castillo convertido en un centro cultural y biblioteca en Bonn.

"Recientemente se encontraron en la casa del compositor documentos inéditos sobre su vida privada que se acaban de dar a conocer, y sobre esos textos, que son muy personales, de su niñez, tomamos algunas frases como pretexto para iniciar la danza-teatro que estaremos presentando”, detalló el maestro.

Precisó que la obra está conformada por varias piezas cortas unidas o enlazadas por una dramaturgia, y transcurren de manera cronológica diversas escenas de la infancia de Beethoven y de su paso por distintas casas donde vivió, "porque era muy escandaloso y ruidoso".

El coreógrafo, quien fue solista del Ballet Nacional de México de Guillermina Bravo (1920-2013), comentó que su otra compañía DanzaMaz, integrada por bailarines de entre 18 y 25 años de edad, presentará la sonata Op. 53 “Waldstein”, acompañada por la pianista austriaca Hanna Bachmann.

"No tenemos historia y no estamos describiendo algo, es más abstracta, experimental, que presentaremos en la Casa de Robert Schumann (1810-1856), que no es propiamente donde vivió, sino el hospital donde falleció y pasó los últimos años de su vida", apuntó Zermeño.