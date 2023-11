Historia de los Equipos de Nueva Jersey: Nets, Giants y Jets. Pasión Deportiva en The Garden State.

Nueva Jersey: el apasionante origen de los Nets, Giants y Jets.

Sabes lo que tienen en común los 50 estados que conforman Estados Unidos? Su vibrante pasión por el deporte. Los descansos de cada partido se convierten en una fiesta al ritmo de coreografías con increíbles acrobacias, cheerleaders, DJS e ingentes cantidades fast food norteamericano XXL.

Cabe destacar que cada equipo cuenta con sus aficionados leales que, temporada tras temporada, siguen con furor y pasión a sus ídolos de la NBA (baloncesto), NFL (fútbol americano) o MLB (béisbol). Y, por supuesto, cada estado cuenta con sus estrellas deportivas que hacen de cada temporada un sueño para los millones de fans.

Algunos estados destacan más que otros en cuanto a la fama de sus equipos, factor que está estrechamente relacionado con el número de habitantes y crecimiento de grandes urbes como Los Ángeles en comparación con las zonas del norte del país como Alaska, debido a su situación geográfica. Nueva Jersey, es uno de los estados más prolíficos en la historia deportiva del país. A priori, es apodado como “The Garden State" (El Estado Jardín) gracias a sus grandes áreas verdes y parques estatales, pero además es conocido por ser el lugar de nacimiento de uno de los equipos más famosos y vitoreados de la NBA: los Brooklyn Nets.

De los New Jersey Americans de 1967 a los Brooklyn Nets de 2012

Nueva Jersey ha tenido una prolífica historia en el baloncesto, con varios equipos y jugadores notables que han dejado su huella. Uno de los equipos más destacados de Nueva Jersey es el Brooklyn Nets, que compite en la NBA , aunque oficialmente se mudaron al Barclay Center en Brooklyn, Nueva York, en 2012, el equipo tuvo su origen en Nueva Jersey como los New Jersey Americans en 1967 y luego como los New Jersey Nets. Durante su tiempo en Nueva Jersey, los Nets ganaron dos campeonatos de la ABA (American Basketball Association) en la década de 1970.

Uno de los puntos clave en la historia reciente del equipo durante su estancia en Nueva Jersey fue su adquisición por parte del empresario ruso Mikhail Prokhorov en 2010. Bajo su propiedad y apenas dos años después , el equipo fue trasladado al Barclay Center en Brooklyn de Nueva York, y pasó a ser conocido como los Brooklyn Nets. Este cambio supuso el final de la era de los Nets en Nueva Jersey, pero también el inicio de una nueva etapa en su historia en la NBA. Hoy en día, los Nets son reconocidos por su plantilla estelar repleta de talentos y un emocionante estilo de juego.

Fútbol Americano en Nueva Jersey: fervor y pasión por los Giants y Jets

Nueva Jersey es considerada como epicentro del fútbol americano, con equipos de la NFL que juegan en el estado y una arraigada y popular tradición de fútbol colegial y de escuelas secundarias. Los New York Giants y los New York Jets han dejado una huella imborrable en la historia de este deporte.

Uno de los equipos de fútbol americano más representativo de Nueva Jersey son los New York Giants. Resulta muy curioso para aquellos que no son muy conocedores de este deporte, que aunque lleven el nombre de Nueva York, juegan en el estadio MetLife en East Rutherford de Nueva Jersey, pero, inevitablemente, puede llevarles a una leve confusión.

Los Giants tienen una gran presencia en la historia en la NFL con ocho títulos en su poder: cuatro en la época previa a la Super Bowl en 1927, 1934, 1938 y 1956; y cuatro desde la llegada de la Super Bowl en 1986, 1990, 2007 y 2011. Además, han tenido 15 jugadores dentro del salón de la fama, incluyendo a los jugadores más valiosos de la NFL. Su presencia en Nueva Jersey se remonta a 1976, cuando se mudaron al Giants Stadium, que más tarde se convirtió en el MetLife Stadium.