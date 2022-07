Hasta cinco equipos entre los favoritos de Papelbon para la postemporada

En la recta final ya hacia la postemporada del béisbol de Grandes Ligas, la exestrella cerradora de los Red Sox de Boston, Jonathan Papelbon, cree que la definición de esta temporada estará entre seis equipos: los dos de Nueva York, Yankees y Mets, los Dodgers de Los Ángeles, Los Brewers de Milwaukee, los Astros de Houston y los campeones vigentes, los Bravos de Atlanta, tal y como recoge una entrevista con la plataforma de apuestas de MLB Betway .

Papelbon pronostica en una conversación exhaustiva con el referente en apuestas de la MLB Betway, incluso, la reedición de la Serie Mundial del 2000, la llamada serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.

Los Yankees poseen el mejor registro de toda la liga, con 64 victorias y apenas 28 derrotas, de las cuales apenas 12 han sido en su casa, el Yankee Stadium. Los Mets, de su lado, lideran el este de la Liga Nacional con 58 victorias y 35 derrotas, con 2,5 juegos de ventaja sobre los Bravos de Atlanta.

No obstante, para Papelbon, esta temporada ha sido “muy diferente en el hecho de que tienes pocos equipos que realmente van a competir, y luego tienes a los habitantes de abajo. No hay una consistencia real. El Este de la (Liga) Americana siempre va a ser difícil, y ahora el Oeste también se está poniendo complicado. Además, siempre están ahí los Dodgers, los Braves y los Brewers. Después del partido del All-Star, tienes que tomar una decisión rápida para definir si quieres ser comprador o vendedor. Se acerca rápidamente ese momento, y estoy emocionado”.

En la Liga Nacional, aseguró, “los Astros de Houston me han impresionado mucho, mucho. Por otro lado, los Blue Jays de Toronto la han estado pasando mal y no han hecho lo que creí que lograrían este año”, afirma el excerrador a Betway Insider Blog .

Los Astros de Houston, club que comanda el venezolano José Altuve, lidera el Oeste de la Americana con nueve juegos de ventaja sobre los Marineros de Seattle, con 59 victorias y 32 derrotas.

Acerca de la decepción del equipo de Toronto, con 50 victorias y 43 derrotas, a 14,5 juegos de los Yankees, Papelbon cree que están batallando con su bullpen. “Cuando no tienes un buen bullpen en las Grandes Ligas, es muy, muy difícil ganar partidos. Me parece que siempre están dándolo todo en el campo y, al final, el bullpen termina arruinándolo. Tienen un buen cerrador, pero no tienen a nadie antes, y eso pone las cosas muy difíciles”.

La campaña del equipo donde brilló, los Red Sox, también fue analizada por el excerrador patirrojo. “Están teniendo problemas parecidos a los de Toronto. Su bullpen no ha sido el mejor este año, sobre todo con los lanzamientos iniciales, y su bateo no ha sido tan consistente como me gustaría. Han tenido partidos excelentes en términos de bateo, pero no son consistentes”.

Los Red Sox tienen récord de 48 victorias y 45 derrotas, apneas sobre los 500 puntos. “Creo que, a largo plazo, los Red Sox van a tener que definir si realmente van a luchar por alcanzar el wildcard. Los Yankees ya se quedaron con la división, así que en Boston van a tener que decidir si quieren ser compradores o vendedores. Personalmente, creo que van a ser vendedores. No creo que vayan a ser capaces de quedarse con el puesto de comodín”.